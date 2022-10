Les utilisateurs de WhatsApp pourront très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas, avoir la possibilité d'utiliser les avatars de Facebook dans leurs conversations privées. La fonctionnalité est en train d'être déployée pour les utilisateurs, celle ayant téléchargé la dernière mise à jour bêta du réseau social. Ils devraient finir par arriver sur tous les smartphones dans les prochaines semaines.

Les Avatars Facebook sont disponibles sur tous les réseaux sociaux de Meta, y compris WhatsApp

Apparus en 2019 sur Facebook, d'abord aux États-Unis puis en Europe l'année suivante, les Avatars Facebook avaient pour objectif de concurrencer les Bitmojis de Snapchat. D'abord disponibles sur le fil d'actualité de Facebook, ces petits personnages sont ensuite arrivés sur Messenger puis dans l'espace commentaires des publications du réseau social historique de Meta.

Au début de cette année, sans doute pour se diversifier et apporter de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs, les avatars ont fait leur apparition sur Instagram. Ses utilisateurs ont eu la possibilité de créer leur personnage, et de le faire interagir dans les stories ou dans les messages privés. De plus, tout comme les Bitmoji de Snapchat, ceux de Meta sont passés à la 3D.

Sur WhatsApp une nouvelle catégorie « Avatar » devrait apparaître dans les paramètres avec la nouvelle mise à jour 2.22.23.9 selon les informations de WABetaInfo.

La fonctionnalité Avatars vient s'ajouter à d'autres nouveautés

Tout comme sur les autres réseaux sociaux de Meta, il sera possible de créer son avatar puis de le modifier à volonté. Par la suie, l'utilisateur pourra accéder à une panoplie d'autocollants où il retrouvera son personnage dans diverses situations représentant diverses émotions. Seuls quelques utilisateurs Android ont accès à cette fonctionnalité. La firme n'a pas donné de détail sur un déploiement futur plus large.

Ces derniers mois, WhatsApp, à l'instar de Facebook ou d'Instagram, a aussi eu le droit à son lot de nouveautés. Une fonctionnalité baptisée Liens d'appel permet aux utilisateurs de se joindre à un appel sur le réseau social depuis un lien. Cela n'est pas sans rappeler Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom qui fonctionne de la même manière. L'objectif est clair : faire en sorte que les utilisateurs restent sur WhatsApp pour organiser leurs réunions au lieu de migrer sur l'une de ces alternatives.

Par ailleurs, WhatsApp n'hésite pas à mettre à mal ses concurrents. Dans une publicité, le réseau social se paie la tête d'iMessage, l'outil de messagerie instantanée d'Apple. Plus que jamais, la question de la sécurité sur ces applications est remise sur le tapis.