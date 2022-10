Le 25 octobre 2022, le conglomérat californien Alphabet a annoncé ses résultats (pdf) pour le troisième trimestre 2022. Pour la troisième fois de l'année, même si les chiffres de la firme sont en hausse, les résultats sont loin des attentes d'Alphabet qui s'attendait à un bénéfice net et à un chiffre d'affaires bien plus conséquent.

Une année 2022 plus compliquée pour Alphabet

Après une année 2021 où la maison mère de Google avait battu tous les records et enregistré des résultats exceptionnels, l'année 2022 est bien plus morose. Si le premier et le deuxième trimestre avaient été considérés comme plutôt normaux par les dirigeants de la firme, partant du principe que la croissance allait baisser, le troisième trimestre les inquiète beaucoup plus.

Dans la même catégorie Voiture autonome : le constructeur chinois Xpeng a dévoilé un nouveau système rivalisant avec Tesla

69,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une hausse de 6 % par rapport au troisième trimestre 2021 et un bénéfice net de 14 milliards de dollars. Si ce dernier résultat semble correct, il est largement inférieur aux attentes d'Alphabet qui voit ses bénéfices chuter de 27 % en comparaison à l'an dernier. Initialement, pour ce trimestre, l'entreprise pensait atteindre 71 milliards de dollars de chiffre d'affaires et près de 17 milliards de dollars de bénéfices.

Pour Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, « les résultats financiers du troisième trimestre reflètent une croissance fondamentale saine dans le secteur de la recherche et une dynamique dans le secteur du cloud, tout en étant affectés par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ». En effet, du côté de Google Cloud, les revenus nets de la filiale cloud atteignent 6,87 milliards de dollars et ceux de Google Services plafonnent à 61,2 milliards de dollars, des résultats corrects. En réalité, ce qui met le plus à mal Alphabet sont les recettes publicitaires de YouTube, qui habituellement permettant à la firme d'enregistrer des résultats conformes aux attentes.

La baisse des revenus publicitaires plombe les chiffres d'Alphabet

Pour la première fois depuis 2019, les recettes publicitaires de la plateforme de vidéos en ligne ont diminué. Sur le troisième trimestre 2022, si tous les revenus en lien avec la publicité en ligne ont augmenté pour atteindre 54,5 milliards de dollars, ce n'est pas le cas des recettes de YouTube qui ont baissé de 2 % passant juste en dessous du seuil des 7 milliards de dollars.

Cette baisse peut essentiellement s'expliquer par la concurrence du streaming, mais aussi par le succès du format des vidéos courtes présent sur TikTok et sur Instagram avec les Reels. Dernièrement, une étude a également montré que le réseau social de ByteDance n'allait pas tarder à dépasser YouTube dans le secteur du marketing d'influence.

Pour essayer de contrer ce phénomène, YouTube a lancé les Shorts, son format de vidéos courtes durant une trentaine de secondes, et repris par un grand nombre de créateurs de contenus sur la plateforme. Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, a affirmé qu'il allait justement s'appuyer sur des secteurs clés comme le cloud, l'IA et justement la publicité avec la monétisation des YouTube Shorts. « Nous nous attachons à la fois à investir de manière responsable sur le long terme et à être réactifs à l'environnement économique », conclut le dirigeant de la maison mère de Google.