Avoir des idées de contenus est une chose, leur donner vie en est une autre. Cela s’avère compliqué lorsqu’on a des connaissances en codage et en design très limitées. Faire appel à un expert est alors possible, mais cela demande d’avoir un certain budget. Dans ce cas-là, il peut être judicieux de se tourner vers une plateforme qui simplifie le processus de création.

PubCoder fait justement partie de celles disponibles sur le web. Elle permet de créer des contenus interactifs pour des magasins d’applications, des ebooks ou encore un site web. Son utilisation ne demande pas de maîtriser le code. Des notions d’anglais sont toutefois nécessaires.

Des contenus pour ses apps, ses ebooks et son site web

La plateforme de PubCoder est conçue de telle sorte que chacun puisse la prendre en main rapidement et facilement. Sur la gauche, on retrouve tous les outils qui nous permettront de concevoir notre contenu, notamment pour la mise en page. En drag and drop, on peut ajouter des images, du texte, des boutons, des pistes audio, des animations ou encore des vidéos. On retrouve aussi la fonctionnalité de calques, présentes sur des logiciels comme Photoshop.

Pour que le contenu prenne vie, il faut se rendre dans l’onglet “Interactivity”. Comme son nom l’indique, il regroupe une longue liste d’interactions : faire pivoter un élément, arrêter l’animation, lancer l’audio… En somme, on définit les actions que pourra réaliser l’utilisateur. S’il appuie à tel endroit une vidéo se déclenche, s’il appuie sur ce bouton la page se ferme, s’il clique ici une animation démarre… Pour rendre le contenu plus immersif, il est possible d’ajouter des widgets, des sondages et des quiz. Bien entendu, tout est personnalisable.

Le but étant de créer des contenus accessibles partout et pour tous, l’outil dispose d’une fonctionnalité pour synchroniser un texte et un fichier audio. Ce dernier est lu à voix haute. Cela permet d’offrir davantage d’accessibilité aux personnes qui ont des difficultés de lecture ou un trouble du langage.

La création est ensuite exportable dans plusieurs formats, comme en HTML pour une publication sur un site web ou en EPUB pour un ebook. Elle peut aussi être transformée en application. Cette dernière peut être mise en ligne sur l’App Store ou le Google Play Store.

PubCoder est donc un outil de conception complet qui permet de mettre au point des projets très variés. Pour encore quelques jours, il est possible de se le procurer pour 69 dollars à vie au lieu de 3 500 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses, et cinq personnes peuvent utiliser la plateforme. Pour plus d’accès, deux licences supplémentaires sont proposées.

