Le 2 novembre prochain TikTok diffusera son tout premier évènement dédié au Gaming. Intitulée « TikTok Made Me Play It », l'émission fera intervenir des créateurs TikTok, mais aussi quelques figures de l'industrie comme Julia Victor, responsable de la marque Les Sims chez Electronic Arts, ou encore Sami Thessman, Vice président du marketing chez 2K Games. Un évènement fortement teinté marketing et business donc, qui devrait surtout permettre à la plateforme de faire sa propre promotion.

« L'avenir du jeu est là - et il se passe sur TikTok », lit-on sur la page d'invitation à l'évènement. « (...) Votre mission est désormais simple : découvrez pourquoi TikTok est le portail de croissance numéro 1 de l'industrie du jeu vidéo ». Le message est clair, le réseau social chinois veut nous expliquer pourquoi il est le meilleur vecteur pour faire la promotion, par exemple, d'une nouvelle sortie vidéoludique.

Parce qu'on est jamais mieux servi que par soi-même...

Comme le souligne SocialMediaToday, les invités de TikTok discuteront notamment du rôle que joue désormais la plateforme dans la promotion d'un nouveau titre, ou dans l'engagement autour de jeux déjà lancés. L'émission sera aussi l'occasion d'explorer les tendances, les statistiques et autres informations clés relatives au secteur du gaming et au marketing. La manière dont les marques peuvent exploiter ces éléments pour maximiser l'impact de leurs campagnes de promotion sera aussi au menu de cette première diffusion.

Fortement dopé par la pandémie et les mesures de confinement, le marché du gaming concerne de plus en plus de consommateurs. L'âge moyen des joueurs ne cesse d'ailleurs d'augmenter, signe que le jeu vidéo concerne une part croissante de la population. L'évènement organisé par TikTok a donc du sens et cherche à toucher une large audience, tout autant parmi les professionnels de l'industrie, que chez les publicitaires et responsables marketing d'autres secteurs.