Le 20 octobre 2020, l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a publié son traditionnel « Observatoire du courrier et du colis ». En 2021, l'autorité fait état d'une augmentation de 1,3 % en volume des flux postaux. C'est la première fois depuis 10 ans.

Les colis tirent la croissance des services postaux

Selon les chiffres de l'Arcep, « les services postaux représentent 9,7 milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (plis, colis, presse par circuit postal) pour un revenu de 16 milliards d’euros hors taxes ». Ce chiffre représente une légère augmentation par rapport à 2020, en grande partie du fait de la crise sanitaire, qui, comme le rappelle l'autorité, avait causé en 2020 « une chute du nombre d’objets adressés ». C'est néanmoins la première augmentation depuis 10 ans en volume (+1,3 %).

Le rapport révèle que l'activité postale française est majoritairement porté par l'envoi des colis. En effet, les flux de colis distribués en France et exportés (1,7 milliard d’objets) progressent à un rythme soutenu entre 2020 et 2021 : +14,9 % en volume et +11,4 % en valeur. L'impact de la crise sanitaire semble se résorber en 2021. À l'inverse, les flux de courrier ont plutôt tendance à baisser. Entre 2019 et 2020 ils avaient chuté de 19,4 %. Même chose entre 202 et 2021 dans une autre mesure : -0,7 % en volume.

L'étude de l'Arcep met surtout en valeur la croissance du secteur du colis. Si en 2020 la crise sanitaire avait « fortement intensifié le recours au e-commerce et donc l'envoi de colis, en 2021, l'envoi de colis continue de progresser ». Le revenu associé à la distribution de colis atteint 9,6 milliards d’euros. Il représente 59 % du revenu total issu de la distribution postale contre seulement 17,5 % des flux. Voilà pourquoi les services postaux misent sur ce segment.

Globalement, on constate une forte augmentation du revenu des objets adressés, tous secteurs confondus (courrier, colis, presse confondus) en 2021. Le revenu issu de la distribution de colis et de courrier représente 16,1 milliards d’euros en 2021. Il progresse de 7,8 % en un an en 2021. Contre toute attente, le segment du courrier distribué en France ou exporté progresse également en valeur pour la première fois en 2021 (+ 3 % en un an). Une croissance qui provient de l’augmentation des tarifs.