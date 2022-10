D’un côté, Scaleflex, société SaaS B2B spécialisée dans le Digital Asset Management. De l’autre, Fasterize, solution SaaS qui optimise le code et l’ensemble des ressources pour un affichage rapide de son site web. Les deux organisations ont un objectif commun : accompagner les e-commerçants dans leurs défis digitaux quotidiens, notamment l'accélération de leur time-to-market.

C’est sur leurs complémentarités évidentes que les équipes de Fasterize et Scaleflex ont décidé de nouer un partenariat (pdf). Le but de cette alliance est simple : industrialiser la performance des e-commerçants pour créer une expérience digitale unique et fluide pour tous leurs visiteurs.

Dans la même catégorie La France veut utiliser de l’argent public pour soutenir le marché des NFT

“Ce partenariat avec Fasterize est un exemple parfait de coopération qui a du sens. Notre expertise commune dans media performance et nos solutions complémentaires dans le Digital Asset Management et l'optimisation frontend nous permettent d'aider les équipes de R&D, les spécialistes du marketing et les gestionnaires de contenu à simplifier les tâches récurrentes de gestion, d'optimisation et de diffusion des médias dans le monde entier" explique Emil Novakov, CEO de Scaleflex.

Scaleflex & Fasterize, un partenariat pour réinventer l’expérience digitale

À l’heure où les attentes des consommateurs évoluent et que bon nombre d’entre eux préfèrent le mobile au desktop, il est question d’un enjeu majeur. 82 % des consommateurs affirment que la lenteur des pages a un impact sur leurs décisions d’achat.

Pour combler ces nouveaux besoins, les e-commerçants ont augmenté le nombre de services tiers et de contenus riches sur leurs sites. Il s’agit d’une stratégie payante, surtout lorsqu’on sait que les images et vidéos publiées sur une fiche produit constituent à 93 % le déclencheur d’un achat en ligne. Le problème, c’est que ces visuels occupent en moyenne 70 % du poids d’une page web. Cette dernière charge alors plus lentement et le client, qui perd patience, ne va pas au bout de son achat. Le taux de rebond augmente ainsi en flèche, tandis que le taux de conversion diminue.

C’est justement pour aider les e-commerçants à faire face à ces problématiques que Scaleflex & Fasterize allient aujourd’hui leurs forces. Les deux entreprises ont déjà accompagné de nombreux leaders du secteur pour faire face à des challenges d’agilité, de rapidité ou encore d’internationalisation des contenus.

Avec ce partenariat (pdf), elles visent à poursuivre cet effort en apportant le meilleur de la technologie aux sociétés. L’objectif est qu’elles puissent offrir une expérience utilisateur optimale.

Aider les entreprises à industrialiser leurs performances

Afin que les e-commerçants atteignent ce but, Scaleflex et Fasterize les accompagnent sur l’industrialisation de leur chaîne digitale. Cela comprend plusieurs éléments, dont les contenus visuels. Avec un Digital Asset Manager, les designers, les techs comme les marketeurs collaborent sur la création, la validation et la publication des médias. Une fois prêts, ils peuvent être poussés sur toute application web ou mobile si elles sont correctement optimisées (format, compression, CDN, mise en cache, etc.). Les utilisateurs accèdent alors à des contenus en haute qualité et surtout, depuis des sites légers et rapides. Les e-commerçants, quant à eux, profitent d’un stockage rationalisé et d’un traitement automatisé de leurs médias.

Bien que l’optimisation des images soit nécessaire pour améliorer les performances d’un site, d’autres actions sont à effectuer pour obtenir un site rapide. La Web performance est un sujet vaste et complexe qui touche tous les aspects techniques d'un site : Codes HTML, JavaScript, CSS, polices de caractères, scripts tiers, etc. coordonner toutes les optimisations afin d’accroître leur efficacité, les maintenir dans le temps, gérer les pics de charge… Autant d’éléments complexes et prenants, qu’il est nécessaire de coordonner afin d’accroître leur efficacité et de les maintenir dans le temps Pour cette raison, il est indispensable d’automatiser et d’industrialiser l’optimisation de ses performances.

Cela permet de gagner du temps et de s’assurer que le site soit rapide en toute circonstance et à n’importe quel endroit. De leur côté, les utilisateurs profitent d’une expérience optimale sur tous les devices, et dans toutes les situations. Résultat, les clients de Scaleflex et Fasterize observent une augmentation de leurs taux de conversion.

La web performance : un plus pour le SEO des e-commerçants

Si l’amélioration des performances web sert à la fois l’expérience utilisateur et les taux de conversion, elle bénéficie également au référencement naturel sur Google, régis par les Core Web Vitals qui identifient souvent les fichier images, les JS, les CSS et la structure du HTML comme des axes d’amélioration sur les sites e-commerce. La vitesse d’affichage d’un site est en effet, l’un des critères pris en compte par le moteur de recherche pour classer les pages SEO, depuis le Page Experience Update déployé par Google l’été dernier. Grâce aux optimisations de Scaleflex & Fasterize, les e-commerçants améliorent leurs Core Web Vitals et leur score PageSpeed, et ce, de façon durable. Cela permet d’augmenter la visibilité de leur site et d’attirer plus de visiteurs

Avec ce partenariat (pdf), Scaleflex et Fasterize vont pouvoir aider les e-commerçants à répondre à un triple défi : créer une expérience client fluide et rapide, proposer un contenu de qualité et améliorer leur time-to-market.