Si pour l'heure, pour accéder à des jeux mobiles, il faut nécessairement passer par les magasins d'applications des deux géants que sont Apple et Google, une alternative devrait voir le jour. En effet, Microsoft serait en train de développer un Xbox Store dédié aux smartphones qui proposerait notamment des jeux mobiles exclusifs.

Le Xbox Store pour mobile révélé grâce au rachat d'Activision Blizzard

Selon The Verge, des documents auraient déposé par Microsoft auprès de la Competition and Markets Authotity (CMA), le gendarme britannique de la concurrence. La firme californienne y aurait présenté ses plans de développement pour un magasin d'application pour smartphone baptisé Xbox Store. Alors que le marché est très clairement dominé par l'App Store et le Play Store, l'arrivée d'un puissant troisième acteur pourrait rebattre les cartes du secteur du jeu vidéo mobile.

Ces dossiers ont été proposés à la CMA suite à son enquête autour du rachat d'Activison Blizzard par la firme dirigée par Satya Nadella. Microsoft souhaite acquérir ce développeur et éditeur de jeu vidéo, véritable mastodonte du secteur, à l'origine de jeux mythiques comme World of Warcraft ou encore la série Call of Duty pour 68 milliards de dollars. Toutefois, le régulateur britannique est suspicieux et considère que cette acquisition pourrait nuire à certains de ses concurrents comme Sony.

La CMA considère que Microsoft prendrait potentiellement une avance sur Sony en proposant les contenus d'Activision Blizzard de manière exclusive, privant les joueurs de la PlayStation de titres majeurs.

L'acquisition d'Activision Blizzard : condition sine qua non pour Microsoft

Comme le précise Microsoft, « cette acquisition améliorera la capacité de notre firme à créer une boutique de jeux de nouvelle génération qui fonctionne sur une gamme d'appareils, y compris les mobiles, grâce à l'ajout du contenu d'Activision Blizzard. S'appuyant sur les communautés de joueurs existantes d'Activision Blizzard, Xbox cherchera à faire évoluer le Xbox Store vers le mobile ».

Pour justifier l'opération auprès des régulateurs, Microsoft s'appuie donc sur le fait qu'il pourra concurrencer Google et Apple dans le marché du jeu vidéo mobile. Pour la firme, cela sera possible si et seulement si elle réussit à obtenir Activision Blizzard.

La CMA va analyser l'ensemble des documents, plans et projets fournis par Microsoft et devrait donner son verdict le 1er mars de l'année prochaine.