La valeur de l’action du jeu vidéo Roblox a grimpé de 19 %, ce lundi 17 octobre, après la publication du rapport de statistiques du mois de septembre. En comparaison aux années précédentes, l’entreprise enregistre une croissance positive sur les heures jouées, les recettes, ou encore le nombre d’utilisateurs actifs.

Des résultats positifs d’une année sur l’autre

Malgré la rentrée des classes et une baisse de fréquentation par rapport au mois d’août, les investisseurs ne rechignent pas à miser sur Roblox. Par rapport à l’an dernier, l’entreprise connaît une augmentation de 23 % d’utilisateurs actifs quotidiens pour atteindre les 57,8 millions de joueurs. 4 milliards d’heures, c’est le nombre d’heures au total que les joueurs ont consacré à Roblox au mois de septembre 2022, une amélioration de 16 % par rapport à la même période en 2021. Les recettes de l’entreprise suivent, en augmentant de 11 % à 15 % d’une année sur l’autre grâce aux dépenses dans le jeu. Elles atteignent entre 212 et 219 millions de dollars.

Dans la même catégorie Microsoft travaille sur le lancement d’un Xbox Store sur mobile

Ces bons résultats de façade ne cachent pas quelques déceptions. Les spécialistes avaient prévu des recettes comprises entre 233 et 237 millions de dollars, la valeur de l’action de Roblox est en baisse d'environ 65 % par rapport à ses sommets. Le cours s'est enflammé en mars 2021 après la cotation de Roblox. Sa capitalisation boursière a frôlé les 80 milliards de dollars avant de culminer en novembre 2021.

Les résultats complètent les stratégies futures de Roblox

En septembre dernier, le PDG de Roblox, David Baszucki, avait annoncé, lors de la conférence annuelle de Roblox, l’arrivée des publicités immersives dans le jeu en 2023 pour les moyens de monétisation de son jeu. L’entreprise voulait aussi développer son métavers avec des partenariats de grandes marques comme Louis Vuitton, Burberry, Samsung ou plus récemment Spotify.

Fin septembre, la chaîne de magasins Walmart avait inauguré Walmart Land et l'Universe of Play dans Roblox. Cette intégration dans le métavers du jeu, permet aux joueurs de collecter des marchandises virtuelles, jouer avec des jouets, assister à des concerts en direct ou encore participer à des concours divers et variés.

En plus des résultats avec une tendance haussière, l’arrivée du jeu en Chine pourrait à nouveau faire bondir le cours de l’action. Vice a publié, en juillet dernier, des documents internes de Roblox détaillant comment l'entreprise prévoyait de se conformer aux règles de censure chinoises pour réussir son lancement dans l’Empire du Milieu.