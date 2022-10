Les avis clients sont d’une importance capitale pour les entreprises. En effet, les notes et les commentaires laissés par les internautes font partie des premières choses que regardent les consommateurs avant de procéder à un achat. Il faut donc prendre le temps de les lire et d’y répondre. Pour simplifier leur gestion, des solutions comme Grab Your Reviews existent. Le but est d’optimiser sa e-réputation.

Un logiciel de gestion d’avis clients tout-en-un

Pour commencer, il faut connecter les comptes à partir desquels on collecte nos avis à Grab Your Reviews. Plus de cinquante plateformes sont prises en charge, dont Google, Facebook, Yelp, Airbnb, Booking et Capterra.

Afin de gagner du temps dans la gestion de notre e-réputation, tous les avis clients apparaissent sur une interface. Ils sont présentés sous forme de fil d’actualité. Depuis celui-ci, on peut répondre aux appréciations laissés sur les différentes plateformes, et ce, en un clic.

Avec la solution, des dispositifs pour inviter les clients à laisser un avis sur notre enseigne et nos produits peuvent être mis en place. Ladite invitation peut être envoyée à toute une liste de contacts en seulement quelques secondes. Des e-mails ou SMS individualisés peuvent être créés, tout comme des templates. Pour que les consommateurs laissent des notes et des commentaires plus facilement, il est possible de créer un QR code qu’ils n’auront qu’à scanner.

Pour prouver sa crédibilité, il est judicieux de mettre en avant les bons avis sur notre site web. Pour ce faire, Grab Your Reviews met à disposition des widgets personnalisables. On peut activer le mode clair ou sombre ou encore choisir si l’on souhaite afficher le nombre d’étoiles laissé ou non.

Enfin, la solution se connecte avec toutes nos applications préférées grâce à l’intégration avec Zapier.

Jusqu’au 1er novembre, il est possible de se procurer l’outil à petit prix. Il est disponible à 69 dollars à vie au lieu de 1068 dollars. L’offre permet à cinq collaborateurs d’utiliser la plateforme et d’envoyer jusqu’à 3 000 e-mails par mois. Deux autres licences sont disponibles avec davantage de fonctionnalités et d’accès.

