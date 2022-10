Depuis le 17 octobre dernier, une nouvelle fonctionnalité est apparue dans l’application Uber Eats au Canada. Il s’agit de la possibilité de commander du cannabis en ligne. En novembre 2021, Uber a commencé à mettre un pied dans le commerce du cannabis en autorisant les commandes sur son application. Cependant, il était nécessaire de se déplacer au magasin pour récupérer les achats. Avec cette collaboration entre Uber Eats et une enseigne canadienne, les habitants de Toronto peuvent maintenant se faire livrer leur cannabis chez eux.

Un service de livraison pointilleux

Uber Eats a signé un contrat avec Leafly, un site marchand qui fédère près de 200 points de vente. Trois détaillants de cannabis ont également adhéré à ce projet. Il est possible de choisir entre Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis, et Shivaa’s Rose au moment de passer commande. La livraison est effectuée par des employés de CannSell, formés et certifiés par les autorités. Ces employés vérifient que le client a bien 19 ans ou plus et qu’il est sobre avant de laisser la marchandise.

Un projet contre le trafic illicite

À travers cette collaboration, les parties prenantes espèrent faire descendre les ventes illicites. Les statistiques démontrent que plus de 50% des achats de cannabis au Canada se font dans la clandestinité. « Nous nous associons à des partenaires comme Leafly pour aider les détaillants à offrir des options sécuritaires et pratiques pour que les gens de Toronto puissent acheter du cannabis de façon légale, tout en le recevant directement chez eux », affirme Lola Kassim, la directrice générale d’Uber Eats au Canada.

Cette manœuvre d’Uber s’avère ingénieuse et pourrait l’aider à remonter la pente. Récemment, Uber a subi une perte de plusieurs milliards de dollars à cause de ses prises de participation dans le capital de plusieurs sociétés. L’entreprise de livraison à domicile continue tout de même à innover pour satisfaire sa clientèle. Elle s’est récemment associée avec Nuro pour lancer un service de livraison autonome.