Michelin, Magimix, Ryobi… Si ces trois entreprises exercent dans des secteurs radicalement différents, elles ont pourtant un point commun : avoir choisi Click2Buy pour améliorer le parcours d’achat de leurs clients. Il s’agit d’une solution de “Store Locator 3.0”, aussi appelée Where To Buy (W2B). Implantée sur de multiples supports digitaux, elle permet aux marques d’optimiser le parcours client, générer du trafic vers des distributeurs et d’obtenir des données pour peaufiner leurs stratégies digitales. En à peine dix ans, la plateforme made in France s’est imposée comme le leader du Where To Buy grâce à son offre à la pointe.

Mieux convertir son trafic

Click2Buy a été créé avec un objectif en tête : aider les marques à mieux convertir leur trafic en simplifiant le processus d’achat. Pour ce faire, les entreprises peuvent ajouter un bouton « Où acheter ? » sur les pages de produits de leur boutique en ligne ainsi que sur leurs réseaux sociaux. En somme, tous les canaux de communication sont pris en charge. Cela signifie qu’il est possible de générer des ventes depuis chacun d’entre eux.

La solution se connecte à des outils type PIM, CRM et ERP pour automatiser la récupération des données de produits et de référencement des marques. Ces informations sont ensuite partagées avec le réseau de Click2Buy, composé de plus de 500 partenaires.

En quelques instants, les distributeurs de proximité qui détiennent l’article en stock s’affichent. Il s’agit d’un avantage conséquent lorsqu’on sait que la disponibilité du stock est importante pour 84 % des consommateurs. Pour 37 % d’entre eux, elle est même fondamentale (étude Click2Buy/OpinionWay).

Les partenaires disponibles sont alors listés par canal de distribution : magasin, livraison, click & collect et drive. Le consommateur n’a plus qu’à choisir parmi les options proposées. Il peut ensuite finaliser son achat en ligne sur le site du revendeur sélectionné, ou en magasin grâce à l’itinéraire fourni. Il n’a donc pas besoin d’ouvrir de multiples onglets.

Grâce à Click2Buy, le client peut ainsi choisir le parcours d’achat qui lui convient le mieux. Pour les marques, cela se traduit par une augmentation du taux de conversion.

Suivre ses performances grâce à des métriques avancées

Pour optimiser sa stratégie digitale, il est impératif de monitorer ses performances. Pour ce faire, Click2Buy est armée d’un back office avec des statistiques poussées. Depuis cette plateforme d’analytics, les marques peuvent suivre l’ensemble du parcours de l’utilisateur : du moment où il arrive sur la page produit jusqu’à ce qu’il effectue son achat sur le site du distributeur. En somme, il est possible d’analyser chaque action du client, même en dehors de l’écosystème de l’entreprise.

ROI, clics sur le bouton, conversion… Les différents indicateurs clés de performance (KPIs) s’avèrent alors indispensables pour peaufiner ses offres et son plan d’action. Elles permettent de constater quels produits fonctionnent le mieux sur un canal et ceux dans lesquels il faut investir davantage. Autant d’éléments qui permettent d’affiner sa stratégie digitale, et de continuellement perfectionner le parcours client.

Une solution qui coexiste parfaitement avec l’e-commerce

Si l’e-commerce et le Where To Buy sont généralement perçus comme des solutions diamétralement opposées, combiner les deux est pourtant possible. Cela permet non seulement de diriger ses clients vers plusieurs canaux de vente, mais aussi de leur laisser le choix dans la manière dont ils souhaitent obtenir leurs produits.

Implanter le W2B à son site marchand aide également à booster ses ventes. Admettons que le client soit intéressé par le produit d’une marque peu connue. Pas vraiment en confiance, il y a peu de chance qu’il passe à l’achat. En intégrant la liste des revendeurs grâce au WTB, le consommateur peut choisir des enseignes qu’il connaît et qui lui paraissent sûres. Cela le pousse à aller au bout de sa transaction.

Click2Buy convient donc autant aux entreprises e-commerce qu’à celles vendant en magasin. Avec cette solution, elles s’assurent d’offrir un parcours d’achat fluide et flexible à leur clientèle et ainsi de booster leur taux de conversion.