Dans le processus de vente, l’une des parties les plus importantes est lorsque le prospect découvre les possibilités qu’offre le produit ou la solution. Il s’agit de la phase de démonstration. Pour montrer le plus justement possible la valeur de son offre, cette étape doit être réalisée avec soin.

Arcade est un outil qui permet de concevoir des démos produit interactives et de les partager sur les réseaux sociaux, par e-mail ou sur son site web. Le but est de convertir le prospect en client.

Guider au mieux l’utilisateur

Pour pouvoir enregistrer sa démo, il faut d’abord installer l’extension Chrome de l’outil. En cliquant sur cette dernière, un compte à rebours se déclenche, signalant que l’enregistrement va démarrer. On réalise alors sa démonstration en explorant les différentes fonctionnalités de sa solution ou de son produit. Une fois terminé, un clic suffit pour terminer la démo.

Arcade a enregistré toutes les actions que l’on a effectuées. Pour chacune d’entre elles, on peut ajouter des explications pour mieux guider l’utilisateur. À côté de l’onglet Analytics, on note par exemple “Cliquez ici pour obtenir des statistiques sur vos performances”. Lorsqu’un individu effectuera la démo, une petite fenêtre s’ouvrira avec ce texte. La couleur de celle-ci est personnalisable. Un arrière-plan à la démonstration peut être ajouté, comme une image.

Une fois toutes les modifications effectuées vient le moment de partager son contenu. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton “Share”, puis activer l’option “share publicly” afin que tous les internautes puissent réaliser la démo. On peut l’intégrer à son site web grâce à un bout de code ou la partager grâce au lien. En le publiant sur les réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent essayer la démonstration directement depuis leur fil d’actualité.

Arcade s’arme aussi d’une plateforme d’analytics. Elle permet de garder un œil sur son trafic, le nombre d’impressions, la quantité de clics sur les Call-To-Action (CTA)... Les statistiques sont affichées sous forme de graphique et de tableau.

Avec l’option gratuite, il est possible de partager jusqu’à trois démos. Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités et découvrir tous les avantages, une licence à 32 dollars par mois est proposée.