Foxconn a présenté deux nouveaux modèles électriques à l'occasion du HHTD22, (Hon Hai Tech Day 2022), qui se tenait à Taipei le 18 octobre. Le fabricant de l'iPhone souhaite montrer son expertise dans le domaine, dans l'objectif de séduire de nouveaux constructeurs automobiles.

Foxconn veut séduire les grands constructeurs automobiles

Foxconn, le fournisseur principal d'Apple, a dévoilé deux nouveaux modèles pour élargir sa gamme de véhicules électriques et défier de grands constructeurs comme Tesla. Selon le South China Morning Post, Le plus grand sous-traitant en électronique au monde a également déclaré qu'il prévoyait de développer ses propres batteries pour les véhicules électriques. Ce mardi 18 octobre, Foxconn a donc présenté le Model B (un SUV haut de gamme) et le Model V, un véhicule utilitaire, lors de son événement annuel à Taipei.

Le fondateur de Foxconn, Terry Gou Tai-ming, 72 ans, a dévoilé le Model B en le conduisant sur scène. Le SUV sera fabriqué à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis, selon le CEO de l'entreprise taïwanaise. Avec cette démonstration de force, le fabricant de l'iPhone espère bien reproduire la manière dont il s'est imposé dans le domaine de l'assemblage électronique pour devenir le plus grand partenaire de fabrication d'Apple et d'autres grandes marques mondiales.

Pour le moment, Foxconn n'envisage pas forcément de vendre ses véhicules sous sa propre marque. Selon Liu Young-way, CEO du géant taïwanais, « après que nous ayons annoncé notre intention de construire des véhicules électriques en 2020, de nombreuses personnes se sont questionnées sur la capacité de l'entreprise à fabriquer des voitures. Un an plus tard, nous avons dévoilé nos trois premiers modèles. C'est la vitesse à laquelle nous fonctionnons ».

Foxconn a réussi un véritable tour de force en montrant sa capacité à produire les véhicules d'autres marques. Par exemple, le prototype du Model C présenté en 2021 est désormais un véhicule vendu par le constructeur taïwanais Yulon Motor sous le nom de Luxgen n7. Le Model B, qui utilise la même plateforme que le Model C, a été conçu par la société de design automobile italienne Pininfarina. Le SUV est doté d'un toit en verre et d'une autonomie de 450 kilomètres.

Dans le monde entier, la demande sur les véhicules électriques s'envole à mesure que les consommateurs adoptent cette technologie. Cela entraîne un changement mondial pour l'industrie automobile. L'un des principaux points d'incertitude concerne la façon dont les restrictions américaines sur les exportations des puces vers la Chine, récemment mises en place par l'administration Biden, risquent de bouleverser l'industrie mondiale des véhicules électriques.