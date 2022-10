En moins d’une semaine, Mark Zuckerberg s’en est pris deux fois à Apple. Après avoir critiqué, le “système fermé” de la marque à la pomme, le PDG de Meta, a vanté l’écosystème plus sécurisé de WhatsApp que d'iMessage, à travers une publicité diffusée depuis le 17 octobre. Depuis avril 2021, la rivalité entre les deux entreprises est à son paroxysme. Apple s’était doté de l’App Tracking Transparency, plus restrictif sur les données collectées. Mark Zuckerberg avait déclaré que ce changement avait engendré une perte de 10 milliards de dollars à Facebook.

Meta met l’accent sur la sécurité de WhatsApp

Sur une façade d’immeuble banale à New York, WhatsApp affirme être plus sécurisé que iMessage. Sans citer Apple dans sa publicité, Meta reprend le célèbre design de l’application de messagerie pour se moquer de son simple système de SMS en bulle verte, et de sa messagerie améliorée en bulle bleue. WhatsApp se valorise, enfin, dans une dernière bulle affirmant que ses messages sont sécurisés.

Cette opération commerciale sur la protection de la vie privée devrait apparaître à la télévision, sur les réseaux sociaux et en extérieur dans tous les États-Unis d’après une déclaration d’un porte-parole de Meta.

Mark Zuckerberg s’est impliqué personnellement dans la campagne allant jusqu’à la relayer sur son compte Instagram. Il a assorti son post d’un commentaire proclamant que WhatsApp est « beaucoup plus privé et sécurisé, avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne à la fois sur les iPhone et Android, y compris les chats de groupe ». Le PDG de Meta a souligné également quelques fonctionnalités de sa messagerie, comme la disparition des tchats et les sauvegardes chiffrées de bout en bout, qu'évidemment iMessage n'a pas.

Plus tôt dans l’année, une première opération commerciale de Meta sur la base de la confidentialité et de la sécurité avait été lancée pour comparer ​​l'envoi de messages SMS à l'utilisation d'un facteur qui ouvrait vos lettres et colis. La maison mère de WhatsApp avait indiqué vouloir étendre son nombre d'utilisateurs aux États-Unis. L’application compte actuellement plus de 2 milliards d’utilisateurs mondialement, mais n’est pas la première à être utilisée sur le sol américain.

Meta n’est pas seule à attaquer Apple sur ce sujet

L’offensive des équipes de Mark Zuckerberg ne vient pas de nulle part. D'un point de vue technique, la sécurisation d’Apple avec iMessage est faible. Lors d’une faiblesse de réseau, elle se rabat sur les SMS, réputés moins sécurisés, car plus simples à intercepter, et les utilisateurs Android et Apple ne peuvent échanger qu’en SMS. Depuis plusieurs années, Google pousse Apple à utiliser le protocole Rich Communication Services (RCS) permettant d’envoyer des messages plus sécurisés et d’offrir des services supplémentaires au SMS classique.

Apple ne semble pas vouloir évoluer dans ce sens. Tim Cook, le PDG de l’entreprise, dans un court message avait incité les mécontents de l’exclusivité d’iMessage d’acheter un iPhone aux personnes avec lesquelles ils veulent communiquer.

Malgré son avance technique, WhatsApp souffre encore de la réputation de Meta sur la gestion des données. En 2021, lors d’une mise à jour, WhatsApp avait permis de partager certaines données de ses utilisateurs avec sa maison mère. La décision avait suscité une levée de boucliers des utilisateurs. Des applications concurrentes comme Telegram et Signal en avaient profité pour promouvoir leur messagerie sans échange de données personnelles.