Une amende d’environ 19,5 millions d'euros. Telle est la sanction que le géant américain se voit infliger sur le territoire brésilien. La punition découle d'un procès engagé par l'Association Brésilienne des Emprunteurs, Consommateurs et Contribuables (AMBCC). Cet incident lié aux ventes de téléphone sans accessoires, renforcé par les nouvelles mesures de l'Union Européenne visant à prioriser le port USB-C, pourrait faire l’objet d'une réforme dans la production de la firme de Cupertino.

Une restriction de vente pour Apple à l'ordre du jour ?

En 2020, Apple lance l'iPhone 12 et l'embout du chargeur n'est pas livré dans la boîte. Les écouteurs sont aussi absents du lot. Le gouvernement brésilien exprime alors son mécontentement et exige que la marque à la pomme réintègre le chargeur dans le paquet. Apple a ignoré cette requête et a continué à vendre ses téléphones sans les accessoires.

Selon le tribunal, le géant américain contraint les consommateurs à acheter un accessoire qui, à la base, était vendu avec le smartphone. Cette pratique est un viol du code brésilien de la consommation. Les analystes ont fait savoir qu’Apple a fait une économie de 6,5 milliards de dollars depuis qu'il ne fournit plus de chargeur écouteurs. Le Brésil considère cela comme du vol. Désormais, Apple sera obligé de livrer ses produits avec les accessoires s'il souhaite poursuivre ses ventes sur le territoire brésilien.

Les engagements environnementaux d’Apple

L’entreprise a abordé des questions environnementales pour justifier sa décision depuis la sortie de l'iPhone 12. D'après les représentants de la firme, enlever les accessoires de la boîte d’iPhone a permis de rétrécir celle-ci, et donc de réduire considérablement l'émission de gaz à effet de serre liée au transport maritime. D'autre part, il a permis de diminuer la quantité de déchets électroniques. Pourtant, la justice brésilienne ne semble pas convaincue de cet argument.

Elle a proposé à Apple d'utiliser le câble USB-C pour ses chargeurs. Du côté de l'Europe, une nouvelle loi a été ratifiée, obligeant tous les appareils mobiles sur le marché européen à recourir au port USB-C d'ici 2024. Cela devrait également s'appliquer aux ordinateurs portables d’ici 2025 afin de contrecarrer le problème de déchets électroniques.

Un coup dur pour Apple, car les événements ne jouent pas forcément en sa faveur. Alors que l’environnement est au centre des préoccupations de l’entreprise, cette dernière n’aura pas du mal à suivre le courant.