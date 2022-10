Le 9 novembre prochain, la conférence annuelle dédiée aux décideurs du numérique signée Adobe, est de retour. Experience Makers se déroulera cette fois-ci au sein de l’espace 3 Mazarium, situé au 3 rue Mazarine, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris. De 13h à 19h, 300 clients et prospects d’Adobe sont attendus pour discuter du futur de la gestion de l’expérience client. Cette demi-journée sera ponctuée de témoignages de grandes entreprises et de moments d’échanges avec des acteurs du marketing, du numérique ou encore de l’e-commerce.

Trouver l’inspiration pour créer des expériences personnalisées

Aujourd’hui, le produit seul ne suffit plus pour vendre et se démarquer de la concurrence. Les acheteurs attendent désormais qu’on leur propose des expériences mémorables, uniques et engageantes. Elles doivent procurer un sentiment de satisfaction et être en adéquation avec le parcours et la vie des clients. C’est grâce à ces expériences que la confiance se développe.

Pour combler ces nouveaux besoins, les marques doivent miser sur plusieurs leviers, dont la personnalisation. Pour les consommateurs, une entreprise qui personnalise ses actions et ses offres leur permet de se sentir compris et valorisés. Tout l’enjeu est alors de créer des expériences pertinentes et utiles.

Lors d’Experience Makers Paris, vous aurez l’opportunité de découvrir les conseils d’experts du domaine pour donner une nouvelle dimension à votre expérience client. Vous pourrez échanger à ce sujet avec d’autres acteurs du secteur et vous inspirer de leur parcours pour atteindre un objectif : créer des expériences exclusives et engageantes à grande échelle pour gagner la confiance de vos clients et les fidéliser.

Échanger sur l’avenir de la gestion de l’expérience client

L’expérience client évolue rapidement. En effet, les préférences d’un acheteur peuvent changer, et ses interactions avec une marque peuvent complètement modifier la perception qu’il a de celle-ci. Pour cette raison, l’expérience proposée doit être bien gérée afin de comprendre et d’améliorer le ressenti des clients. Une stratégie de Gestion de l’Expérience Client (CXM) s’avère alors indispensable.

Durant Experience Makers Paris d’Adobe, vous découvrirez les retours d’expérience de grandes marques sur cette thématique. Vous pourrez vous appuyer sur leurs témoignages pour identifier les grandes tendances en matière d’expérience numérique, et de gestion de l’expérience client.

La Maison du Chocolat figure parmi la liste des entreprises qui interviendront lors de l’événement. Fabien Roux, Chief Financial Officer et Jennifer Bredon, Directrice E-commerce et clients de la société, expliqueront comment la marque améliore son parcours client omnicanal pour proposer une expérience fluide et personnalisée en ligne comme en magasin.

D'autre part, Moët Hennessy, qui constitue la branche « Vins & Spiritueux » du Groupe LVMH, partagera comment garder son positionnement haut de gamme et créer l'émotion en proposant une expérience d’achat en ligne immersive en 3D sur ses offres personnalisées. Vous découvrirez cette nouvelle expérience et la chaîne d’approvisionnement des médias pour la réaliser.

Vous pourrez aussi nourrir votre pensée grâce aux interviews de deux dirigeantes : Karine Bourguignon, Directrice Générale Adjoint Client chez Crédit Agricole et Maud Funaro, Directrice Générale de la Transformation et membre du Comité Exécutif chez Printemps. Elles partageront leur vision à horizon 2025/2030 sur l'avenir de l'économie numérique, les transformations qu'il reste à mener, leurs enjeux pour une expérience client plus responsable et les impacts technologiques, organisationnels et change management qui en découlent.

Outre les différentes conférences qui rythmeront cette demi-journée, vous pourrez profiter de l’événement pour développer votre réseau. Vous aurez la chance d’échanger avec des décideurs qui ont le même objectif que vous, à savoir satisfaire les besoins de leurs clients en insights et contenu.

Pour ne rien manquer d’Experience Makers Paris organisé par Adobe, inscrivez-vous dès maintenant.