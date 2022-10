L’écriture de textes SEO constitue un double défi : il faut prendre en compte les exigences de Google et s’assurer que l’on rédige un contenu qui comble les attentes des internautes. Celui-ci doit donc répondre à une question précise et être clair. Pour simplifier le processus de rédaction, il existe une longue liste d’outils alimentés à l’intelligence artificielle, parmi lesquels Longshot. Il dispose de plusieurs fonctionnalités pratiques et gratuites pour améliorer son SEO. Il n’existe qu’en anglais.

Une checklist pour bien optimiser ses contenus

L’objectif de Longshot est d’aider les professionnels à adopter une approche “customer-centric” lors de la rédaction de contenus. Pour ce faire, l’outil a mis au point Helpful Content Checklist. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une checklist qui vise à aider les rédacteurs SEO lors de l’écriture de leurs textes. Le but est que ces derniers soient compréhensibles par tous et authentiques.

Dans la même catégorie Publicité : Google dans le viseur de l’Union européenne pour pratiques antitrust

Son fonctionnement est très simple. Dans un premier temps, il convient de rédiger son contenu sur la plateforme Longshot. On y ajoute un titre, des balises HTML, des bullet points… Une fois l’écriture terminée, il faut cliquer sur le bouton vert, qui sert à afficher la checklist de Longshot. Elle contient vingt-et-un points qui permettent de s’assurer que l’on écrit un texte optimisé pour Google, mais aussi pour les utilisateurs. Parmi les éléments qui figurent sur ladite liste :

utiliser des visuels ;

mentionner des études et des statistiques ;

partager des conseils pratiques ;

ajouter des liens d’autorité ;

optimiser le contenu pour les humains avant les moteurs de recherche.

Dans le cas où un point ne serait pas clair, Longshot propose une explication détaillée.

Une fois que l’on a complété une des actions recommandées, il suffit de la cocher. L’outil affiche une barre de progression en pourcentage au-dessus de la checklist, ce qui aide à se rendre compte des choses qu’il reste à faire pour que le contenu soit entièrement optimisé. Un score SEO est aussi attribué au texte, accompagné de conseils.

Longshot est un outil freemium. Certaines fonctionnalités sont donc accessibles gratuitement, mais avec un accès limité. La plateforme fonctionnant avec des crédits, 50 sont attribués au démarrage puis 10 par jour. Pour avoir davantage de crédits et d’accès, il faut se tourner vers une des offres payantes, démarrant à 49 dollars par mois.