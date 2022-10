Selon The Information, le casque de réalité mixte d'Apple qui sera présenté en 2023 devrait permettre d'effectuer des paiements avec les yeux. Le casque va utiliser une technologie de balayage de l'iris pour se connecter et payer.

Le casque sera équipé d'une technologie de balayage de l'iris

Le rapport publié cite deux personnes impliquées dans le développement du casque de réalité mixte de la marque à la pomme. Cette technologie de balayage de l'iris est censée « faciliter l'utilisation du casque par plusieurs personnes avec différents comptes ». Cette nouvelle technologie fait écho aux différents systèmes biométriques déployés sous iOS, comme le déverrouillage avec l'empreinte digitale d'Apple ou la connexion rendue possible grâce à Face ID.

Pour proposer une technologie comme celle-ci, le casque de réalité mixte d'Apple va s'appuyer sur de nombreuses caméras. Un système qui va permettre à Apple de différencier son offre de celle de Meta, avec le Meta Quest Pro. Le casque de Zuckerberg est également doté de caméras orientées vers l'intérieur, qui peuvent suivre les mouvements des yeux et du visage, mais qui ne seront pas utilisées pour l'authentification.

D'après les détails publiés par The Information, Apple utilisera également des caméras orientées vers le bas du corps, pour capter les jambes des utilisateurs, une partie du corps que Meta n'a pas prévu d'exploiter. Dans le cadre d'un entretien accordé au China Daily USA, en juin 2022, Tim Cook a indiqué que la réalité mixte « était un sujet central pour Apple », et a clairement laissé entendre que des nouveautés importantes étaient à venir sur ce terrain dans l'offre du groupe.

Ce casque de réalité mixte est attendu pour 2023, mais le projet est en développement depuis des années et sa date de lancement a apparemment « glissé » à plusieurs reprises. Son prix, actuellement estimé à 3 000 euros, est deux fois plus élevé que celui du Quest Pro de Meta. Il semblerait que le casque d'Apple soit plutôt destiné aux professionnels. Comme celui de Meta, l'appareil d'Apple va offrir des fonctionnalités de réalité augmentée. Conçu en aluminium, en tissu et en verre, le modèle d'Apple sera certainement plus léger que le Quest Pro.

D'autres rumeurs font état de caractéristiques haut de gamme, notamment des écrans à très haute résolution, ou encore un suivi détaillé de l'expression du visage. Le casque pourrait être alimenté par la puce M2 d'Apple, celle présente dans le MacBook le plus récent. Les deux géants américains se livrent actuellement une bataille de l'ombre pour recruter les meilleurs développeurs.