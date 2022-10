Si l’ère du marketing de masse est déjà bien loin, celle du marketing segmenté pourrait bien évoluer. Il est aujourd’hui temps de considérer chaque individu en prenant en compte ses besoins spécifiques. C’est pour répondre à cet objectif que Splio a développé l’Individuation® Marketing. Avec cette nouvelle approche, les entreprises peuvent s’adresser à chaque client individuellement de façon pertinente grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). Pour mieux comprendre ce concept innovant, Splio a créé une infographie animée. Elle explique le fonctionnement de l’Individuation® Marketing et ses avantages pour devenir une société compétitive.

Faire évoluer le marketing client

Pour mettre au point sa plateforme d’Individuation® Marketing, Splio est parti de plusieurs constats. Le premier, c’est que la segmentation n’est plus un modèle de ciblage efficace. Avec celle-ci, on considère un groupe de personnes plutôt qu’un individu seul. Cela pose un problème pour communiquer avec chaque client avec justesse et cohérence, car leurs besoins et attentes personnels ne sont pas pris en compte.

Dans la même catégorie De la création de Siri à l’avenir des assistants vocaux, entretien avec Luc Julia

Les campagnes envoyées ne sont donc pas toujours pertinentes, ce qui peut provoquer de l’insatisfaction client. Il est ainsi difficile d’entretenir une relation durable avec ses clients. Cela impacte alors directement le chiffre d’affaires d’une entreprise.

Le deuxième constat, c’est que les marketeurs doivent gérer de plus en plus de données pour offrir une expérience client optimale. Le nombre de canaux s’est, lui aussi, multiplié au fil des années : push, e-mails, SMS… Pour parvenir à créer des campagnes efficaces, les entreprises s’arment d’une quantité importante d’outils qui ne sont pas toujours optimisés. Cela rend la gestion du marketing client compliquée et chronophage, ne laissant aucune place à la stratégie.

Dans un tel contexte, il apparaît difficile de créer des campagnes marketing pertinentes. La croissance des CRM est alors fortement ralentie. Pour faire face à ce problème, une seule solution : faire évoluer le marketing client.

Faire du one to one grâce à l’Individuation® Marketing

Là repose l’objectif de la plateforme d’Individuation® Marketing de Splio. Chaque client dispose d’un profil, construit à partir de données personnelles. Il évolue en fonction des actions qu’il effectue, par exemple s’il clique sur une page du site web de la marque ou qu’il fait un achat. Au fur et à mesure, on en sait alors davantage sur les appétences du client : ses produits préférés, sa sensibilité aux promotions ou encore son canal de communication favori. La connaissance client est donc augmentée grâce au travail réalisé par les algorithmes et l’IA.

En fonction d’indicateurs mis à jour en continu, la plateforme calcule et arbitre chaque jour les meilleures opportunités de campagnes afin de déterminer la meilleure interaction possible pour chaque individu. Par exemple, si le client a montré un intérêt pour les pulls, les promotions et qu’il ouvre régulièrement ses emails, l’outil va proposer des opportunités en tenant compte de ces critères, à condition qu’il y en ait une parmi celles créées par le marketeur. Si aucune correspondance n’est effectuée entre les critères du client et une campagne, c’est simple : aucun message ne doit être envoyé. Le but est d’éviter la sur sollicitation inutile.

Avec la plateforme d’Individuation®, le marketeur pilote son marketing client. C’est lui qui définit les opportunités de campagnes, qui entre son catalogue de produits et paramètre ses contraintes et ses objectifs. Il peut par exemple choisir de n’envoyer que trois messages par mois à un client, ou de ne partager qu’une offre par mois. En somme, le marketeur pilote son plan d'action et confirme son rôle de stratège.

Tout le potentiel de la base de données est donc exploité, et l’activation one to one devient enfin réalité dans le respect du client. Cela permet de créer une relation plus durable avec chacun d’entre eux.

La plateforme de Splio a déjà séduit de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Saint-Maclou, Sud Express et Go Sport. Découvrez à votre tour les bénéfices qu’elle offre grâce à son infographie animée de l’équation du marketing client.