Si l’on vous demande le point commun entre le Ministère de la Culture, la MACSF et Café Royal Pro, la réponse n’est certainement pas leur secteur d’activité. Tous les trois ont choisi Ibexa pour accélérer leur transformation digitale et booster leur croissance. Le mantra de l’entreprise est de transformer les stratégies de vente traditionnelles en expériences d’achat fluides. Pour ce faire, elle a développé une plateforme de gestion de l’expérience digitale B2B complètement modulaire. Elle se compose de trois produits phares : Ibexa Experience, Ibexa Content et Ibexa Commerce.

Réenchanter l’expérience client B2B

Pour vendre, il est plus que nécessaire d’offrir une expérience mémorable à ses clients. Celle-ci doit être sans friction et personnalisée. Il s’agit d’un facteur déterminant la pérennité des relations commerciales B2B.

Dans la même catégorie Apple suspend l’utilisation de puces de l’entreprise chinoise YMTC dans ses iPhone

Conscientes de cet enjeu, les entreprises sont nombreuses à s’équiper d’une solution puissante comme Ibexa Experience. Celle-ci est armée de plusieurs options permettant de construire une expérience unique. Parmi elles, une fonctionnalité de référencement pour analyser le comportement des clients, les segmenter et leur offrir des contenus adaptés à leurs besoins. De cette façon, ils sont diffusés aux bons individus, sur les bons canaux et au moment adéquat.

Les sociétés ont également l’opportunité de suivre les performances de leurs ressources en ligne sur les moteurs de recherche. Ces métriques SEO sont essentielles pour concevoir des stratégies marketing hors pair et s’assurer d’avoir une bonne visibilité. Plusieurs langues et sites web peuvent être pris en charge.

Au fur et à mesure qu’une société se développe, de nouveaux contenus devront être ajoutés pour répondre aux besoins des clients sur de nouveaux marchés. Grâce à Ibexa Experience, créer, éditer et gérer les pages de son site est un jeu d’enfant. Des blocs et des modèles prédéfinis sont proposés pour simplifier le processus. L’objectif de cette gamme d’outils d’édition est de rendre simple la croissance des entreprises.

Gérer intuitivement tous vos contenus

La DXP modulaire d’Ibexa est aussi armée d’un puissant système de gestion de contenu (CMS). Elle est conçue sur une API « headless », permettant de faciliter la diffusion sur plusieurs canaux tout en offrant plus de flexibilité aux développeurs.

Depuis celui-ci, les entreprises peuvent mettre à jour des informations sur leurs produits, créer des articles de blog ou encore réviser leur documentation juridique. En somme, Ibexa Content offre une vue globale sur tous les contenus.

Les fonctionnalités de recherche et de localisation sont de précieux atouts. Grâce à elles, les sociétés trouvent, adaptent et gèrent aisément leurs contenus sans y passer des heures. Ils peuvent être traduits automatiquement afin d’être prêts rapidement pour des marchés internationaux spécifiques.

L’avantage, c’est qu’il est simple de travailler ensemble sur ce CMS. Un espace d’interaction et de collaboration est disponible pour avancer sur un projet de façon efficace. Grâce à des flux de travail personnalisés, chacun peut travailler de la manière qui lui convient le mieux. Bien qu’une certaine liberté soit promise, des contrôles d’autorisation avancés sont disponibles afin de s’assurer qu’aucun contenu ne soit envoyé à un client avant validation.

Métamorphoser votre façon de vendre grâce au digital

Élaborer une bonne expérience nécessite d’améliorer et d’enrichir chaque aspect du parcours client, ce que permet de faire Ibexa Commerce. Depuis cette plateforme unifiée et rationalisée, les entreprises peuvent offrir un contenu personnalisé à chaque étape du cycle d’achat. Une fonctionnalité de recherche efficace peut être mise à disposition des clients afin qu’ils trouvent ce qu'ils recherchent dès leur première requête.

Non seulement Ibexa Commerce permet de mettre en place des dispositifs qui aident les clients à trouver ce dont ils ont besoin, mais aussi d’aider les sociétés à commercialiser simplement leurs articles. Des catalogues de produits détaillés peuvent être mis en place pour structurer correctement les spécifications techniques des articles. Cela bénéficie autant aux clients qu'à l’entreprise.

Pour gagner en efficience, la plateforme e-commerce B2B propose aussi d’automatiser des processus commerciaux B2B, mais aussi B2C. Parmi eux, la gestion des commandes et des stocks, les données client ainsi que la tarification personnalisée. Pour cela, Ibexa Commerce s’intègre facilement avec les différents systèmes que vous utilisez, dont les CRM, les ERP, les PIM et les DAM.

Grâce aux solutions d’Ibexa, il devient évident de faire face à tous les défis qu’impose la digitalisation. L’expérience client B2B est améliorée et personnalisée, la gestion du contenu est simplifiée et la croissance est accélérée grâce à la rationalisation de processus critiques. Quelle que soit votre maturité digitale, Ibexa vous aide, étape par étape, à devenir un véritable leader du digital. Pour connaître toutes les opportunités offertes par la plateforme, rendez-vous sur son site web.