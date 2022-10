Améliorer son chiffre d’affaires, augmenter son taux de conversion, accroître ses ventes… Pour les e-commerçants, les défis à relever sont nombreux. Pour y faire face, Mon Lit Cabane, entreprise française spécialisée dans les meubles et la décoration pour enfant, a misé sur PrestaShop Checkout. Développée en partenariat avec PayPal, cette solution de paiement a permis à la société de booster son développement tout en proposant une expérience client inoubliable. En seulement trois ans, le chiffre d’affaires de Mon Lit Cabane est passé de 2 à 21 millions d’euros.

Réussir à s’étendre à l’international

Depuis sa création en 2017, Mon Lit Cabane a connu une croissance rapide. Pour poursuivre sur ce chemin, l’entreprise avait pour objectif d’étendre son activité au-delà des frontières françaises. Afin de vendre ses produits à l’international, la société avait besoin d’une solution lui permettant d’accepter les moyens de paiement les plus populaires dans les pays visés.

Pour cette raison, elle s’est tournée vers PrestaShop Checkout. Le module permet aux e-commerçants d’accepter les règlements par carte bancaire, PayPal et American Express, mais aussi d’autres alternatives utilisées par les clients locaux. Parmi elles, iDeal, Sofort, Giropay et Bancontact.

Les paiements en provenance de plus de 190 pays et en 20 devises différentes sont pris en charge. Il s’agit d’un avantage considérable lorsque l’on souhaite se développer sur plusieurs marchés. Grâce à PrestaShop Checkout, Mon Lit Cabane a pu s’implanter en Italie et en Espagne.

Pour accepter sereinement les paiements aux quatre coins du globe, l’entreprise était aussi à la recherche d’une solution de paiement hautement sécurisée, ce qu’elle a retrouvé chez PrestaShop. Le module intègre la technologie PayPal, permettant de se protéger des paiements non autorisés et des tentatives frauduleuses de remboursement. Des outils de lutte contre les risques et les fraudes sont également inclus.

Gérer plus simplement les transactions

Sans une interface optimisée, l’e-commerçant peut perdre beaucoup de temps. Pour mener à bien un projet d’expansion comme celui de Mon Lit Cabane, il est donc impératif de s’équiper d’une solution efficace, qui permette d’avoir une vue globale sur les transactions effectuées. Avec PrestaShop Checkout, l’entreprise est en mesure de gérer simplement tous les flux et les moyens de paiement, et ce, depuis une seule interface d’administration. Au quotidien, cela aide à gagner en productivité.

Mon Lit Cabane peut alors se concentrer sur l’essentiel : offrir une expérience client fluide et enrichie. Pour ce faire, PrestaShop Checkout propose d’ajouter un bouton d’achat directement sur les pages des articles. Le client n’a ainsi pas besoin de cliquer plusieurs fois pour finaliser sa transaction. Le paiement s’effectue directement sur la boutique en ligne grâce au parcours d'achat PayPal qui apparaît. Cela permet au client de régler ses achats en un clic grâce à la fonctionnalité Express Checkout, et à un e-commerçant comme Mon Lit Cabane de booster son taux de conversion.

Le module PrestaShop Checkout accompagne aujourd’hui la croissance de l’entreprise. Elle lui permet non seulement de proposer une expérience d’achat personnalisée, mais aussi d’augmenter ses ventes. À l’avenir, le site marchand compte poursuivre son ascension en s’implantant sur d’autres territoires, toujours en s’appuyant sur la solution développée par PrestaShop et PayPal.