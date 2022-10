À en croire certains de ses utilisateurs, le réseau social Twitter serait en train de mettre en place discrètement une fonctionnalité pour contrôler les mentions de compte. Souvent assimilé aux tags sauvages sur Facebook, il était possible, jusqu'à présent, de taguer n'importe quel compte Twitter sur n'importe quel tweet, ce qui engendrait une nouvelle notification pour la personne concernée.

Le 13 octobre 2022, une utilisatrice de Twitter, Jane Manchun Wong ou @wongmjane sur le réseau social, a mis en lumière une fonctionnalité qu'elle a découverte en faisant un tour dans les paramètres de la plateforme. Une catégorie Mention est désormais disponible, celle-ci permet de restreindre ou d'accepter que certaines personnes puissent en mentionner une autre.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022