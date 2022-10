La plupart des professionnels partagent leurs documents par e-mail ou via leur site web. Le problème, c’est que cette méthode ne permet pas de connaître l’identité des individus qui téléchargent ou visualisent les documents. Pour obtenir des insights, il existe des outils comme ShareDocView. Il permet de générer des leads en partageant ses contenus, et d’obtenir des statistiques sur ses performances.

Découvrir qui consulte ou télécharge nos documents

ShareDocView est un outil qui permet de créer des liens pour partager ses documents sur son site web ou par e-mail. L’avantage réside dans le fait de pouvoir savoir qui le télécharge ou clique sur l’URL. Pour cela, c’est très simple.

Depuis la plateforme, il faut cliquer sur “Create Link”. On peut alors définir les modalités : autoriser le téléchargement grâce à une adresse e-mail, être notifié à chaque téléchargement, être informé de chaque visite sur le document… Il est même possible de mettre en place un mot de passe. Une fois cela fait, le lien n’a plus qu’à être partagé sur les plateformes de notre choix.

Grâce à l’outil d’analytics de ShareDocView, on peut alors suivre les performances du document : le nombre de visites sur celui-ci, les téléchargements, les leads générés… D’autres statistiques plus poussées sont proposées, comme la possibilité de connaître le temps passé sur chaque page du contenu. Pour obtenir une vue d’ensemble de toutes ces données, il est judicieux de télécharger le rapport créé par ShareDocView.

Outre cela, l’outil offre aussi des fonctionnalités pour brander ses documents. On peut ajouter un watermark, son logo, un lien vers son site web… Les couleurs sont, elles aussi, personnalisables.

En ce moment, ShareDocView est affiché au prix de 99 dollars à vie au lieu de 600 dollars sur la marketplace AppSumo. Toutes les options sont comprises dans cette offre. Grâce à celle-ci, cent documents peuvent être partagés depuis l’outil.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.