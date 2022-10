Le groupe M6, qui possède entre autres la chaîne du même nom, mais aussi W9, Paris Première ou encore Téva, a annoncé le 11 octobre, le lancement d'une option payante pour sa plateforme 6play. En souscrivant à cet abonnement, l'internaute aura accès à l'ensemble du contenu proposé par le service de streaming vidéo sans que des publicités soient diffusées avant, pendant et après le visionnage du contenu.

L'histoire de la télévision de rattrapage en France

Il y a maintenant presque deux décennies, France Télévisions, l'entité qui regroupait à cette époque France 2, France 3 et France 5, proposait sur son site internet la possibilité de revoir certains programmes diffusés sur sa grille. C'était le début de la télévision de rattrapage en France, plus communément appelé replay. Quelques années plus tard, c'est au tour de TF1 de proposer ce service sur son site web.

Mais le premier acteur audiovisuel ayant proposé directement un service séparé de son site internet pour le visionnage de vidéos replay est le groupe M6. C'est en 2008 que la firme lance M6 Replay qui propose ainsi de revisionner l'ensemble des programmes diffusés sur M6 dans la semaine sur une plateforme dédiée. Cinq ans plus tard, M6 Replay devient 6play et englobe l'ensemble des chaînes du groupe.

Si à la base, ces vidéos étaient proposées gratuitement et sans publicité, le business modèle de ces plateformes a évolué : impossible de visionner un replay sans qu'une page de publicité se lance à un moment ou à un autre de la vidéo. En 2019, les trois principaux groupes de télévision en France : TF1, France Télévisions et M6, se mettent d'accord pour créer un Netflix à la française, et proposer leurs contenus originaux ou ceux dont ils ont les droits sur une plateforme payante. Salto, c'est son nom, se voit comme un concurrent direct en France de l'américain Netflix.

6play Max, la version payante du service de replay du Groupe M6

Même si Salto a vu le jour, toutes les chaînes de télévision de ces trois groupes ont conservé leur service gratuit de programmes en replay. Toutefois, le groupe TF1 a fait le choix, l'an dernier, de proposer un service premium de télévision de rattrapage sans publicité. M6 a travaillé pour proposer une offre similaire à ses utilisateurs, 6play Max.

Pour 2,99€/mois, ils auront accès à 6 500 heures de programmes sans aucune coupure publicitaire. L'ensemble de ces émissions, de ces séries et de ces films ont été au préalable diffusés sur l'une des chaînes du groupe durant le mois. Les abonnés profiteront d'autres avantages : image HD 1080p (mais pas de 4K), la possibilité de télécharger un contenu pour le visionner plus tard, même si l'utilisateur n'est plus connecté à internet, fonctionnalité Cast to TV qui permet de diffuser, depuis son ordinateur ou son smartphone, 6play sur une télévision qui ne possède pas directement l'application.

Dans un communiqué, le groupe M6 conclut en précisant que « cette annonce s’inscrit dans la continuité d’une stratégie ambitieuse du Groupe M6 de développer son offre de streaming et de renforcer sa présence sur tous les écrans afin de répondre à l’évolution des usages audiovisuels ».