Uber vient d’annoncer l’arrivée de son service Uber Taxi à Paris. Désormais, les habitants et touristes se trouvant dans la capitale vont pouvoir commander un taxi directement depuis l’application du géant américain.

Comment se passe la course avec Uber Taxi ?

Voilà une nouvelle qui devrait améliorer les relations entre les chauffeurs de taxi et Uber, qui sont très conflictuelles depuis l’arrivée du service sur le territoire français. Une fois Uber Taxi disponible à Paris, les utilisateurs verront une voiture jaune, et pas noire comme pour les chauffeurs de VTC habituels, apparaître sur leur écran.

Dans la même catégorie Delta Airlines met 200 millions de dollars sur Joby Aviation

Une estimation du prix de la course sera ensuite affichée, car celle-ci pourra changer en fonction de plusieurs éléments comme l’horaire, le jour (en semaine ou dimanche), la zone géographique en Île-de-France ou des forfaits aéroports. Les prix seront basés sur les tarifs réglementaires appliqués par les taxis parisiens. Le taximètre déterminera ensuite le prix de la course et le chauffeur le rentre lui-même dans l'application.

« Le nom du chauffeur, la catégorie, le type de voiture et la plaque d’immatriculation sont affichés à l’avance dans l’application pour chaque trajet. L’ensemble des fonctionnalités de sécurité de l’appli Uber (anonymisation des numéros de téléphone, partage de la course avec des proches, centre de sécurité) et l’accès au support client 24/7 sont également disponibles avec l’option Uber Taxi, garantissant des courses fiables et sécurisées aux passagers et chauffeurs », précise Uber dans un communiqué de presse.

Des avantages pour les clients et pour les chauffeurs

Avec ce nouveau service, les taxis devraient accéder à une nouvelle clientèle, par exemple des étrangers en passage dans la capitale, et trouver de nouvelles courses plus rapidement. Pour les utilisateurs, l’avantage passe par le fait que les chauffeurs de taxi ont le droit de passer par la voie réservée aux bus, avec des courses plus rapides que celles réalisées par les chauffeurs de VTC.

« Grâce à la technologie d’Uber, les chauffeurs de taxi pourront, avant d’accepter la course, voir une estimation de son montant, la distance de la course ainsi que le lieu exact de prise en charge et de dépose du passager », note Uber.

BFM annonce que 500 taxis indépendants ont d’ores et déjà passé un accord avec Uber pour profiter d’Uber Taxi. Pour rappel, le service contre 30 000 chauffeurs de VTC en France pour environ 5 millions d’utilisateurs.

Objectif super application pour Uber ?

Uber Taxi n’est pas un service unique à la capitale française. Le service a également été lancé à New York, à San Francisco, à Madrid, en Italie, en Allemagne, en Australie, en Turquie, en Corée du Sud et à Hong Kong. À terme Uber veut déployer ce modèle dans le monde entier, il devrait donc être prochainement lancé dans le reste de l’Hexagone. À Paris, Uber va venir se frotter au français G7 ainsi qu’à Freenow, firme soutenue par BMW et Daimler, qui propose ce service depuis le mois de juin 2022.

Uber, qui affiche une bonne santé après des mois très difficiles durant la pandémie de Covid-19, cherche à diversifier ses activités pour devenir une super application. En plus de la livraison de nourriture qui bénéficie de son application dédiée, et des services de covoiturage, l’entreprise américaine s’intéresse aussi au secteur du voyage et a récemment lancé Uber Travel, qui permet aux voyageurs d’importer les données concernant leurs séjours depuis Gmail.