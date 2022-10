Pour lancer correctement un nouveau produit ou s’insérer sur un nouveau marché, les entreprises doivent nécessairement élaborer une stratégie marketing. Bien mise en place, elle permet d’assurer leur réussite et de les ouvrir à d’autres opportunités de développement.HubSpot, le spécialiste du CRM, a conçu un guide pour aider les sociétés à créer des stratégies marketing hautement performantes. Il revient sur les enjeux de la mise en place d’un tel plan d’action et dévoile de précieux conseils pour réussir sa conception.

Les différents types de stratégies marketing

Il existe autant de stratégies marketing que d’entreprises. Il peut donc être difficile de s’y retrouver, et surtout de choisir la plus adaptée à ses besoins. Pour vous aider à y voir plus clair, HubSpot revient sur le fonctionnement et les avantages des principaux plans d'action adoptés par les marketeurs.

Parmi eux, la stratégie de concentration. Elle consiste à concentrer les efforts marketing en faveur d’une cible unique. Le but est de convaincre et de fidéliser un segment de clients précis. L’avantage de cette tactique réside autant dans la connaissance approfondie que la marque a du produit, du marché et du client que dans la fidélisation rapide des consommateurs ciblés.

Le marketing émotionnel est aussi une stratégie très utilisée par les sociétés. Son but est simple : concevoir un ensemble de valeurs et d’émotions pour créer un lien entre le consommateur et leur marque. Les émotions vont pousser le client à acheter. Il faut cependant maîtriser l’art du storytelling, qui vise à partager un message fort auquel l’acheteur peut s’identifier. Cela sert non seulement à renforcer l’image de marque, mais aussi à fédérer et à fidéliser les consommateurs.

Stratégie de pénétration, stratégie d’innovation, inbound marketing… De nombreuses techniques sont à découvrir dans le guide gratuit de HubSpot.

Les étapes à suivre pour concevoir une stratégie marketing performante

Une fois que l’on a identifié la stratégie marketing que l’on souhaite mettre en place, une question s’impose : comment l’élaborer ? Dans son guide, HubSpot vous dévoile toutes les étapes à suivre pour créer un plan d’action efficace.

La première est d’identifier ses menaces, ses opportunités, ses forces et ses faiblesses (méthode SWOT). Pour ce faire, il faut prendre en compte des caractéristiques internes à son entreprise, mais également externes. Cela comprend notamment l’environnement concurrentiel et le secteur. Cette analyse est essentielle pour définir une approche cohérente afin de pénétrer correctement un marché ou de renforcer la position de l’entreprise sur celui-ci.

Une fois cette étude réalisée, il faut pouvoir cibler les clients et leurs besoins. Un produit pouvant s’adresser à plusieurs profils de prospects, il est préférable d’utiliser la segmentation. Cela consiste à rassembler au sein d’un même groupe des acheteurs avec un comportement de consommation similaire. Pour mieux identifier les différentes cibles existantes, il est judicieux de faire des personas. Pour rappel, ce sont des représentations imaginaires qui résument les besoins, les attentes, les habitudes et les problématiques d’un consommateur.

Le guide vous permettra de prendre connaissance des trois autres étapes essentielles pour établir une stratégie marketing performante. Pour découvrir tous les conseils des experts de HubSpot, téléchargez le guide.