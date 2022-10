ByteDance souhaiterait se développer davantage dans l’industrie du streaming musical. Des sources proches de l’affaire ont révélé au Wall Street Journal, le 12 octobre, que le géant chinois de la technologie prévoyait de rendre Resso, son application musicale, disponible dans le monde entier. Aujourd’hui, ce service est uniquement disponible en Inde, en Indonésie et au Brésil.

ByteDance veut concurrencer les géants du streaming musical

ByteDance serait prête à s’imposer sur le marché dominé par Spotify, Apple Music et Deezer. La maison mère de TikTok aurait pour ambition de lancer Resso sur douze marchés supplémentaires. Les États-Unis ne seraient pas au programme de cette future expansion. À terme, ByteDance désirerait que Resso soit accessible dans le monde entier.

L’objectif de l’entreprise basée à Pékin est de garder ses utilisateurs dans son écosystème. Le système d’abonnement de Resso, qui permet d’écouter de la musique sans être interrompu par des publicités, lui offrirait, par ailleurs, une source de revenus supplémentaire.

Plusieurs obstacles se dressent devant elle

Cependant, les projets de développement de ByteDance font face à deux problèmes majeurs. D’une part, dans les trois pays où Resso est disponible, peu de personnes optent pour l’abonnement. Selon les informations récoltées par le Wall Street Journal, le pourcentage de conversion au service premium est très faible. En Indonésie, Resso a revu son modèle économique en proposant de visionner une publicité afin de pouvoir écouter de la musique sans être importuné par des coupures publicitaires pendant une courte période.

D’autre part, ByteDance va devoir trouver un moyen de rendre son service de streaming rentable. Plusieurs cadres du secteur doutent de sa capacité à gagner de l’argent grâce à Resso. La société chinoise va également devoir convaincre les labels de musique. Si elle possède de nombreux accords grâce à TikTok, son application de partage de courtes vidéos, elle s’est montrée hésitante à renouveler certains contrats à cause des sommes exigées.

Il faut dire que TikTok a donné un second souffle au streaming de musiques. Les tendances de l’application propulsent généralement les morceaux qu’elles utilisent au sommet des charts. Les labels s’en sont aperçus et demandent une redevance plus importante afin de diffuser les titres pour lesquels ils ont les droits. Pour le moment, ByteDance a conclu un partenariat avec Sony pour pouvoir étoffer la bibliothèque musicale de Resso dans les trois pays où le service est disponible.