Lorsque le nombre de clients devient important, la gestion de la relation client peut être complexe. Les fichiers Excel se multiplient et les échanges d’e-mails sont plus récurrents. Pour plus de praticité, il est préférable de s’équiper d’outils puissants.

Samdock est un CRM conçu spécialement pour les PME, les start-ups et les freelances. L’outil est simple à prendre en main et dispose de fonctionnalités avancées pour gérer ses clients. Pour le moment, il n’est disponible qu’en anglais et en allemand.

Une interface simple avec les données essentielles

Samdock est divisé en plusieurs onglets. Depuis l’écran d’accueil, on obtient une vue d’ensemble de nos données et nos activités. L’avantage, c’est que les éléments sont présentés de manière simple et cohérente. Par exemple, les leads que l’on a et les contrats en cours sont présentés sous forme d’entonnoir. Cela permet d’avoir une représentation visuelle d’où se trouvent les prospects dans le processus d’achat. À noter qu’il est possible d’organiser et de créer sa propre pipeline.

Sur la même interface, on retrouve les tâches que l’on doit réaliser. Il est possible d’assigner des collaborateurs à chacune d’entre elles. Cela sert à mieux s’organiser et à visualiser les projets en cours. On peut aussi noter les enjeux financiers que peuvent rapporter chaque deal pour motiver ses équipes.

Les onglets Requests, Leads et Deals représentent les différentes étapes d’une pipeline. Chacun d’entre eux permet de mettre en place des actions pour optimiser ses chances de réussir une vente. Pour chaque affaire conclue, l’outil indique le montant qu’elle a rapporté.

Samdock se dote également d’une fonctionnalité de gestion de contacts. On peut en ajouter, les trier et enrichir leurs fiches d’informations. La liste de contacts est organisée sous forme de tableau, simplifiant la lecture. Un prospect peut être contacté en un instant par téléphone ou email depuis cet espace.

L’outil s’intègre directement à notre système grâce à Zapier. Il peut donc être utilisé avec Trello, Slack ou encore Google Sheet.

Côté sécurité, les données sont conservées sur des serveurs allemands, Samdock ayant été développé au cœur de Munich.

Il est en ce moment disponible au prix de 99 dollars à vie au lieu de 2340 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses, et deux utilisateurs peuvent se servir de l’outil.

