Dans une entreprise, le temps est une ressource importante. Chaque minute gagnée permet d’effectuer des tâches à valeur ajoutée et d’avancer sur des projets. Travailler rapidement et efficacement est donc un véritable enjeu.

Pour assurer la bonne productivité de chacun, certains éléments s’avèrent indispensables, dont une bonne transmission des informations.

Le jeudi 13 octobre à 14h30, Jamespot, le spécialiste français de la Digital Workplace et des logiciels collaboratifs, vous invite lors d’un webinar exclusif. Le but est de vous aider à améliorer votre communication interne pour accroître les performances de vos équipes.

La communication interne, véritable levier de productivité

Au sein d’une société, la communication interne est un facteur de productivité. Elle permet à chaque collaborateur d’avoir une meilleure cohérence des projets en cours et des informations qui sont transmises. Dans le cas contraire, chacun perd du temps à chercher les renseignements internes manquants ou à les demander à des collègues. Cela impacte le bon déroulement des projets, car le salarié ne peut pas se concentrer sur ses tâches.

Pour cette raison, la communication interne n’est pas à négliger. Il est impératif de mettre en place une stratégie suffisamment efficiente pour décloisonner les services et créer de véritables synergies productives dans son organisation. Lors de ce webinar, Benoît Guilbert, Brand Content Manager et Erwan Soudée, Account Executive, reviendront en détail sur le rôle de la communication interne pour améliorer la productivité de ses collaborateurs.

Comment améliorer sa communication interne ?

Si l’importance d’une bonne communication interne paraît claire, encore faut-il savoir comment l’améliorer. Par où faut-il s’y prendre ? Quels sont les points à surveiller ? Quelles sont les solutions à adopter ? Autant de questions auxquelles les intervenants répondront.

Ils évoqueront notamment les outils digitaux pouvant être mis en place. En effet, il en existe aujourd’hui un bon nombre pour informer ses collaborateurs et s’engager avec eux. Certains permettent seulement de partager des informations à ses employés ou de discuter. D’autres sont dotés de fonctionnalités pour stocker des documents afin de les trouver plus facilement et de collaborer sur des projets.

Ce webinar vous permettra de découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous afin de choisir l’outil le plus adapté à vos besoins. Le but est de vous aider à trouver la solution pour améliorer votre communication et, ainsi, booster la productivité de vos collaborateurs.

Lors de cette webconférence, plusieurs points seront abordés par les spécialistes :

Les principaux défis de la communication interne ;

L'impact de la communication interne sur la productivité ;

Les forces du réseau social d'entreprise pour la communication ;

Les forces de l'intranet ;

Les forces de la Digital Workplace.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’événement de Jamespot afin de ne manquer aucun des conseils des intervenants. Si vous n’êtes pas disponible, il est possible de recevoir un lien vers le replay du webinar par mail. Vous pourrez alors le visionner au moment le plus adéquat !