La prospection est un processus rythmé par de nombreuses étapes. Parmi elles, la recherche des adresses e-mail de ses cibles. Cela nécessite de parcourir plusieurs plateformes et de s'armer de nombreuses solutions. Il faut y consacrer beaucoup de temps, de l’argent et de l’énergie.

Fort heureusement, des outils complets permettent aujourd’hui de trouver les informations de contact de ses cibles plus simplement. Spylead est justement l’un d’entre eux. Grâce à lui, on peut trouver les e-mails de ses prospects presque n’importe où : sur LinkedIn, sur Google Maps et sur les résultats de recherche Google (SERP).

Dans la même catégorie Un décret met fin aux publicités lumineuses la nuit

Un outil qui répond à plusieurs cas d’usage

Spylead est une extension disponible sur Google Chrome. Elle dispose de plusieurs fonctionnalités pour trouver les informations de contact de ses prospects, parmi lesquelles LinkedIn Email Finder. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil permettant de trouver l’e-mail d’un utilisateur sur le réseau social professionnel. Cela peut se faire à partir d’une recherche LinkedIn, de notre réseau ou encore d'un groupe. En cliquant sur l’extension, on peut enregistrer toute la liste de contacts qui s’affiche sur Spylead avec, bien entendu, les adresses e-mails.

Le fonctionnement s’avère similaire pour Google Maps. Après avoir entré notre requête sur la plateforme, il suffit de cliquer sur l’extension Spylead pour récupérer les informations et les e-mails associés à chaque fiche de la liste. Cette dernière peut être enregistrée. Une fois les données collectées, il est possible de vérifier la délivrabilité des e-mails directement depuis la plateforme.

On peut aussi obtenir ces informations depuis les résultats de recherche Google. Il suffit de déterminer le mot-clé et l'emplacement à partir desquels on souhaite récupérer les données et les e-mails. Après quelques instants, Spylead crée automatiquement une page de campagne avec toutes les données relatives aux sites Web scrappés.

La plateforme s’arme également d’un outil d’Email Finder, qui permet de trouver un e-mail à partir du nom de sa cible. Il recense par ailleurs de précieuses informations tirées de LinkedIn, comme les coordonnées de son entreprise.

Grâce à un tableau de bord de gestion des prospects, on peut organiser ses contacts sous forme de liste et accéder facilement à leurs informations personnelles ou à celles de leur entreprise. Bien entendu, les données sont exportables en CSV. À noter qu’il est possible de connecter Spylead à Zapier afin d'automatiser ses processus.

En somme, il s’agit d’une extension qui peut être utilisée par des recruteurs qui cherchent à contacter des talents ou encore des entreprises qui veulent simplifier le travail de prospection. Elle est en ce moment disponible au prix de 59 dollars à vie au lieu de 885 dollars sur la marketplace AppSumo. L’offre permet d’avoir 500 crédits qui se renouvellent chaque mois.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.