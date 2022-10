Selon plusieurs sources proches du dossier en Inde, Microsoft souhaiterait investir dans une plateforme de jeux indienne baptisée Zupee.

Microsoft veut investir dans le domaine des jeux vidéo en Inde

Au cours des dernières semaines, Microsoft a vraisemblablement eu des échanges avec direction de Zupee pour un éventuel investissement dans la plateforme de jeux indienne. Le géant américain aurait proposé d'injecter 100 millions de dollars. Les grandes entreprises de la tech s'intéressent de près au marché indien depuis quelques années. À l'automne 2021, Stripe réalisait sa première acquisition dans le pays avec le rachat de Recko, une entreprise qui développe un logiciel d’optimisation de rapprochement bancaire.

Il y a deux ans, Amazon lançait une plateforme éducative en Inde : l'Amazon Academy. Son objectif est d'accompagner les étudiants pour les aider à devenir ingénieurs. À ce sujet, Amol Gurwara, directeur de l'éducation chez Amazon India, précisait que « Amazon Academy vise à offrir une éducation de haute qualité et abordable. Notre mission est d'aider les étudiants à atteindre leurs objectifs tout en donnant les moyens aux éducateurs et aux partenaires de contenu d'atteindre des millions d'étudiants ».

Les premières informations au sujet de l'investissement présumé de Microsoft dans Zupee sont plutôt négatives. En effet, il semblerait que les deux entreprises ne soient pas encore parvenues à trouver un accord et il est même possible qu'elles n'y parviennent pas du tout. Zuppe n'a fait aucun commentaire sur le sujet. Ce ne serait pas le premier investissement de Microsoft en Inde. Le géant américain a déjà pris des parts chez Oyo. Dans le cadre de ce rachat, Microsoft avait obligé la startup indienne à utiliser Azure.

De son côté, Zupee, dont le siège est à New Delhi, a déjà levé plus de 120 millions de dollars à ce jour, dont environ 100 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B conclu en janvier 2022. La société, dont la dernière valorisation boursière s'élevait à 600 millions de dollars, a enregistré plus de 70 millions de téléchargements de jeux sur sa plateforme. En janvier, Zupee a formé un « partenariat stratégique inédit » avec Jio Platforms, le plus grand opérateur de télécommunications en l'Inde avec plus de 420 millions d'abonnés.

Les deux entreprises travaillent actuellement à la création d'un « écosystème dont l'objectif est de faciliter un développement et une distribution plus rapides et plus efficaces des produits et des services » selon les déclarations d'un porte-parole de Zupee dans un communiqué une presse.