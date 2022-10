Afin de cerner les attentes des consommateurs européens en matière d’achat et de paiement en ligne, PrestaShop, plateforme open source pour créer des boutiques en ligne, s’est associée à l’institut de sondage OpinionWay. Pour réaliser cette étude, 4 000 acheteurs e-commerce français, italiens, espagnols et polonais ont été interrogés. Avec ces insights, le but est d’aider les marques à comprendre comment combler les envies des Européens afin de booster le développement de leur activité.

Les consommateurs européens sont adeptes du shopping en ligne

Le shopping en ligne est aujourd’hui bien ancré dans les usages des consommateurs européens. L’étude de PrestaShop révèle qu’ils se tournent fréquemment vers des sites e-commerce pour effectuer des achats de mode ou de loisirs. Pour ce faire, les acheteurs utilisent en moyenne près de deux types d’appareils. 80 % d’entre eux privilégient l’ordinateur. 52 % préfèrent se rendre sur le site internet avec leur smartphone, et 37 % se servent plutôt de l’application mobile directement.

Une question demeure toutefois : où les consommateurs européens se procurent-ils leurs articles en ligne ? En France, en Italie et en Espagne, quatre acheteurs sur cinq n’hésitent pas à acheter des produits sur des plateformes e-commerce étrangères. De leur côté, les Polonais préfèrent utiliser des sites de leur propre pays.

Plusieurs raisons sont évoquées par les Européens qui n’achètent pas sur des plateformes marchandes étrangères. 65 % d’entre eux ne commandent pas en raison des incertitudes liées à la livraison, comme les délais et les coûts supplémentaires. C’est notamment le cas des Polonais.

En parallèle, 40 % des Européens indiquent ne pas être rassurés quant à la sécurité du paiement. Le livre blanc de PrestaShop contient d’autres informations précieuses quant aux freins à l’achat sur les sites étrangers.

Les principaux leviers de conversion évoqués

Les consommateurs européens accordent donc une grande importance à la sécurité du paiement en ligne. Il s’agit même du critère qui leur importe le plus : 84 % affirment que c’est un élément déterminant lors de leurs achats. Pour sécuriser leurs transactions, deux tiers des acheteurs utilisent la carte bancaire et PayPal. Les Italiens font figure d’exceptions, car ils utilisent davantage la carte prépayée que la carte bancaire.

Lors de leur shopping en ligne, deux autres conditions entrent en jeu pour les Européens : la simplicité du paiement, cité par 64 % des sondés, et la rapidité, évoquée par 60 % des acheteurs. La confidentialité joue également un rôle important. Pour découvrir des données propres à chacun des quatre pays mesurés, il suffit de télécharger l’étude de PrestaShop.

La rapidité et la simplicité sont des éléments différenciateurs qui peuvent être de véritables leviers d’achat, comme la cause d’abandon de panier. Parmi les Européens n’ayant finalement pas commandé leurs produits, 42 % pointent du doigt les modes de retrait ou de livraison proposés. 40 % critiquent la complexité de la validation du paiement. L’obligation de créer un compte est aussi un facteur rebutant.

En revanche, la gratuité des livraisons, la sécurité des paiements et la possibilité de retourner un article poussent les acheteurs à aller au bout de la transaction.

Avant d’effectuer un achat, les consommateurs européens sont donc particulièrement attentifs à la sécurité du paiement et aux options proposées par la marque. Le livre blanc de PrestaShop vous permettra de connaître plus en détail les usages et volontés de ces acheteurs en termes de shopping, afin de mettre en place des solutions, notamment de paiement, plus efficace sur votre boutique en ligne.