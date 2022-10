Dans le cadre d’un récent procès, Amazon fait face aux parents des victimes qui affirment que le géant de la vente au détail a vendu des « kits de suicide ». La plainte stipule que la plateforme aurait contribué à la mort de leurs enfants mineurs en vendant du nitrite de sodium : les fameux « kits de suicide ».

L’une des avocates des parents, Carrie Goldberg a pris la parole sur Twitter concernant l’affaire. Elle y fait part de ses regrets au sujet des liens qu’entretient Amazon avec certains médias. Pour elle, le géant américain s’efforce de faire taire les informations concernant le procès.

Le réseau américain CBS est dans le viseur de Goldberg. Initialement, CBSnews avait un accord avec les avocats et les familles des victimes pour diffuser un reportage portant sur les suicides. Les parents des victimes se seraient alors exprimés contre le géant de vente au détail.

Finalement, vendredi dernier, le canal de télévision américain a annulé la partie concernée, sous la pression du géant américain estime Goldberg. L’avocate des familles a mentionné que les parents des victimes comprenaient l’annulation de CBS, car « tout le monde a peur d’Amazon ». Derrière cette suppression se cacherait aussi, selon les familles, un partenariat entre le network américain et Amazon Prime.

Last Friday, CBS cancelled a segment about our clients suing Amazon for selling suicide kits to their now deceased kids. CBS’ cowardice gave me renewed clarity about how urgent this litigation is. 🧵@naomi_leeds 1/

— Carrie Goldberg (@cagoldberglaw) October 6, 2022