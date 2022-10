Avec Kinzen, Spotify veut modérer et optimiser la masse de podcasts téléchargés sur sa plateforme. La technologie de cette startup doit permettre au géant suédois d'améliorer l'analyse des podcasts.

Kinzen : un outil d'analyse des contenus audio

Dans un communiqué de presse officiel, Spotify explique que « la technologie avancée et l'expertise approfondie de Kinzen vont nous aider à offrir une expérience sûre et agréable sur notre plateforme ». Cette société basée à Dublin, en Irlande, est le leader mondial de la protection des communautés en ligne contre les contenus « préjudiciables ». L'entreprise suédoise travaille déjà avec Kinzen depuis 2020 dans le cadre d'un partenariat qui a déjà permis d'améliorer la qualité des contenus sur la plateforme.

Kinzen a mis au point une technologie qui s'appuie sur l'apprentissage automatique. Couplée avec l'expertise humaine et soutenue par l'analyse d'universitaires et de journalistes, Kinzen est capable d'analyser les contenus potentiellement dangereux et les discours de haine dans plusieurs langues. Selon Dustee Jenkins, responsable mondial des affaires publiques chez Spotify, « avec cette nouvelle acquisition, nous serons en mesure d'améliorer notre capacité à détecter et à traiter les contenus préjudiciables, et prenant en compte le contexte local ».

Spotify affirme que plus d'un million de podcasts ont été ajoutés à son service par des « créateurs indépendants » au cours de l'année dernière. Une quantité monstrueuse de contenu audio, sur laquelle la plateforme n'a pas vraiment de contrôle. Selon un récent rapport de l'Anti Defamation League, « un contenu qui est en violation des politiques de Spotify peut encore échapper au radars de Spotify en 2022 ». Le rapport mentionne notamment des contenus de suprémacistes blancs. L'acquisition de Kinzen aidera Spotify à mieux identifier les menaces émergentes sur la plateforme.

D'après Sarah Hoyle, responsable de la sécurité chez Spotify, « la combinaison d'outils et de connaissances d'experts est la force unique de Kinzen, que nous considérons comme essentielle pour identifier les tendances émergentes et les contenus en désaccord avec notre politique ». Un rachat qui a lieu au moment où Spotify décide d'annoncer le lancement de son « Safety Advisory Council ». Une preuve supplémentaire que la plateforme cherche bel et bien à mettre le paquet sur la sécurité.