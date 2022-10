Au rythme des nouvelles technologies et de l’évolution du comportement des consommateurs, les méthodes de vente en ligne changent. Pour les retailers, le challenge est double : il faut suivre les transformations du secteur, et s’y adapter.

Pour cette raison, Channable, outil de gestion de flux et d'automatisation SEA, dévoile un tout nouveau guide.

Dans la même catégorie E-commerce : comment fluidifier les paiements pour augmenter ses ventes ?

Il est un véritable point d’appui pour obtenir des informations sur le retail et affiner sa stratégie au cours des mois à venir. Le but est de réussir à générer davantage de revenus en 2023.

Connaître les grandes tendances de demain

Le retail est un secteur qui évolue rapidement. Des nouvelles pratiques se développent, les préférences des consommateurs évoluent et des dynamiques émergent. Pour construire une stratégie efficace, il est donc impératif de s’intéresser aux mutations en cours.

Dans son guide, Channable vous présente neuf tendances clés qui sont amenées à perdurer. Parmi elles, le social commerce. Pour rappel, cela consiste à utiliser les réseaux sociaux pour vendre ses produits ou ses services. On découvre que le marché américain du social commerce a grimpé de 38% pour atteindre 26,77 milliards de dollars en 2020. Il devrait être de 80 milliards de dollars par an d'ici à 2025.

La personnalisation restera, elle aussi, un véritable enjeu pour les retailers. Le livre blanc révèle que 80% des consommateurs sont plus susceptibles d’effectuer un achat si les marques leur proposent des expériences personnalisées.

« Une partie importante de l’industrie de la publicité numérique s’efforce d’être aussi pertinente que possible pour les utilisateurs ; en essayant d’adapter les publicités en fonction des intérêts des utilisateurs », explique Aida Oghabi, Responsable monde du marketing produit chez Google. Le guide de Channable vous permettra de découvrir davantage d’avis d’experts, de tendances et de nombreux exemples sur lesquels vous appuyer.

Des conseils de pro pour réussir sa stratégie retail

Pour construire des expériences client enrichies, les marques doivent avoir une bonne compréhension des avis, des besoins et des comportements de leurs acheteurs. Sans cela, il apparaît complexe de répondre à leurs attentes et ainsi de booster son taux de conversion. Dans ce guide, Channable vous donne des conseils et une méthode infaillible pour contrôler l’interaction des visiteurs sur son site e-commerce.

Il s’agit de la stratégie CRO. Elle consiste à optimiser son site afin de générer plus de ventes. De multiples techniques peuvent être mises en œuvre, comme une description plus détaillée des produits.

En effet, le client a davantage envie d’acheter un article lorsque les fonctionnalités de celui-ci sont bien expliquées. Il peut aussi être judicieux d’ajouter des médias. Channable dévoile que 81% des spécialistes du marketing estiment que la vidéo est un excellent moyen pour augmenter directement ses ventes.

Outre les tendances du retail pour 2023 et des conseils pour inclure l'optimisation du taux de conversion à votre gamme de produits, l’ebook vous permettra de découvrir :

Pourquoi l'avenir du retail présente de multiples facettes ;

Une méthode de travail pour votre stratégie retail.

En somme, ce livre blanc vous aidera à concevoir sereinement un plan d’action efficace pour stimuler vos performances retail en 2023, et au-delà. Téléchargez-le gratuitement pour apprendre des leaders de l'e-commerce et obtenir des recommandations d’experts.