Alors qu’une introduction en bourse se profile pour Arm, la branche britannique de l’entreprise perd de plus en plus d’employés. Ces derniers seraient en effet mécontents de l’incertitude quant à l’avenir de la société.

700 postes en moins en quelques mois

Lors de son rachat d’Arm en 2016, SoftBank s’est engagée à doubler les effectifs britanniques du constructeur de puces, qui comptait alors 1 770 salariés au Royaume-Uni. Cette promesse a premièrement été tenue par le conglomérat nippon. En 2021, Arm comptait plus de 3 500 travailleurs britanniques, mais la tendance s’est grandement inversée lors de ces derniers mois.

Arm a décidé de licencier 18 % de sa base mondiale de 6 950 employés, dont un nombre disproportionné en Grande-Bretagne. 20 % de sa main-d'œuvre locale a en effet été limogée, soit 700 postes. Cela équivaut à un peu plus de 40 % des recrutements effectués depuis 2016.

Cette importante vague de départs a débuté au mois de mars, peu de temps après que l’acquisition d’Arm par la firme américaine Nvidia ait été abandonnée. En cause, des obstacles réglementaires trop importants à franchir dans différents pays qui ont exprimé leur réticence quant aux conséquences d’une telle transaction. Suite à cet échec, SoftBank a annoncé qu’Arm serait finalement introduite en bourse, entraînant le PDG du constructeur, Rene Haas, à annoncer le licenciement de plus de 1 000 employés à travers le monde.

L’avenir d’Arm est encore indécis

En plus de cette décision émanant de la direction, des salariés de l’entreprise ont décidé de quitter le navire à cause de l’incertitude quant à leur avenir. Si une IPO est envisagée depuis plusieurs mois, on ne sait pas encore où elle aura lieu : alors que SoftBank privilégie New York, le gouvernement britannique pousse pour une double cotation d’Arm au Nasdaq ainsi qu’à Londres.

Par ailleurs, la vague de départ aurait un impact sur le moral des employés restants, rapporte The Register, car ils voient logiquement leurs tâches quotidiennes s’alourdir. Malgré ces difficultés évidentes en interne, Arm assure que tout est optimal : « Nous continuons à embaucher et à investir massivement dans nos talents d'ingénieurs, et nous sommes convaincus d'avoir les talents et les équipes nécessaires pour fournir une feuille de route de produits de calcul robuste qui permet à notre écosystème de partenaires de construire l'avenir sur Arm », a déclaré l’un de ses porte-paroles.

La firme a annoncé qu'elle recherchait actuellement 525 postes, dont 373 au Royaume-Uni. Cependant, seuls 166 postes britanniques sont proposés sur son site web.

L’IPO prochaine d’Arm est très attendue du côté de SoftBank, qui a vu ses revenus chuter de plus de 23 % au premier trimestre 2022. Toutefois, elle pourrait finalement être repoussée à cause de l’état très défavorable des marchés financiers actuellement. Elle devait avoir lieu avant la fin de l’année, mais il est très probable qu’il faille attendre davantage.