Alors que de nombreuses entreprises travaillent pour se développer au sein du métavers, l'entreprise chinoise Tencent est également en train de prendre ce virage. Le 28 septembre 2022, la firme a pris le temps d'expliquer sa vision des technologies du futur qu'elle regroupe dans le concept en anglais d'immersive convergence, comprenez convergence immersive en français.

La convergence immersive : un lien entre le monde réel et le monde virtuel

L'objectif de la convergence immersive est de créer une véritable passerelle entre le monde réel et le monde numérique, de telle manière à ce que les utilisateurs du métavers ne fassent quasiment plus la différence entre les deux. Selon le vice-président exécutif de Tencent, Dowson Tong, « la convergence immersive peut être mise en pratique et exécutée dans le monde réel grâce à une interaction bidirectionnelle basée sur les jumeaux numériques et les expériences immersives » comme la réalité virtuelle ou augmentée.

En plus de ces deux innovations, la convergence immersive s'appuie sur d'autres technologies émergentes comme l'Internet des Objets (IoT), la communication en temps réel, et les Trusted Platform Module (TPM) qui dans leur forme la plus avancée permet de sécuriser tout appareil connecté. En bref, ce concept permettra de vivre de nombreuses expériences numériques se rapprochant de ce que l'individu peut connaître dans la vie réelle.

Tencent a mis en avant plusieurs exemples comme la possibilité de communiquer avec des IA sans aucune difficulté, modéliser des objets puis les utiliser dans un monde virtuel où il sera possible de se déplacer, etc. La convergence immersive est la manière de voir le métavers selon Tencent. D'ici 2040, la firme s'appuiera sur d'autres technologies comme l'informatique quantique, les projections holographiques ou l'interface cerveau-machine, toutes en cours de développement afin d'atteindre un niveau de maturité suffisant.

Les entreprises se diversifient afin de proposer leur vision du métavers

Outre Tencent, plusieurs entreprises ont présenté leur manière de voir le métavers. C'est par exemple le cas de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui voit le métavers comme un endroit où il est possible de tout réaliser (ou presque). Microsoft de son côté, a présenté Mesh, une plateforme collaborative de réalité mixte qui permet à des utilisateurs de se côtoyer grâce à leurs hologrammes ou leurs avatars. Avec la présentation de cet outil, Microsoft montre qu'il souhaite travailler autour d'un métavers qui servirait les entreprises et institutions en interne.

D'autres sociétés ont proposé leur outil de développement du Metavers. C'est le cas de Nvidia qui s'appuie sur les jumeaux numériques pour lancer l'Omniverse Avatar Cloud Engine, une suite d'outils permettant de modéliser à l'identique, une multitude d'objets du quotidien. Dans un autre style, Niantic, société connue pour son jeu Pokémon Go, a dévoilé ses avancés pour son métavers qui a pour objectif de se rapprocher du monde réel. La firme s'appuie sur une réalité augmentée à maturité pour se différencier de ses concurrents.

En soi, chaque géant du numérique a pris le temps de mettre en place sa stratégie pour se développer dans le métavers. Bien malin sera celui qui devinera laquelle de ces entreprises tirera réellement son épingle du jeu au sein un secteur qui pèsera près de 5 000 milliards de dollars à la fin de la décennie.