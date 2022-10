L'entreprise de Mark Zuckerberg va tester de nouveaux formats publicitaires sur Instagram et Messenger. Au cours des derniers mois, les revenus de Meta ont eu tendance à diminuer. Le géant des réseaux sociaux veut inverser la tendance.

Meta teste de nouveaux formats pour attirer les annonceurs

Le 27 juillet 2022, Meta a publié ses résultats financiers pour le second trimestre de 2022. Pour la première fois de son histoire, la maison mère de Facebook et Instagram affichait une baisse de son chiffre d’affaires. Le géant américain évoque notamment des difficultés liées à la « forte concurrence de TikTok et à l’instabilité du marché publicitaire ». Pour retrouver des couleurs, Meta tente de vendre de nouveaux types de publicités à ses clients sur Instagram et Facebook Messenger.

Dans la même catégorie L’accord entre TikTok et les États-Unis sous la pression des républicains

Lundi 3 octobre, Meta a présenté ces nouveaux formats. L'idée consiste à montrer du contenu aux utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes. Sur Messenger, Facebook lance un outil qui utilise un logiciel d'apprentissage automatique pour montrer des publicités destinées à « toucher des personnes qui sont prêtes à effectuer un achat », selon Maz Sharafi, VP marketing et croissance pour Messenger. Il précise que les contenus des messages ne sont pas utilisés pour cibler les utilisateurs.

Une annonce qui intervient quelques jours avant la publication des résultats du troisième trimestre. Période durant laquelle Meta devrait une nouvelle fois faire état d'une baisse de ses revenus. Aujourd'hui, la société réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires grâce aux publicités. Une activité qui a été malmenée cette année en raison des mises à jour d'Apple concernant la confidentialité de son système d'exploitation. À ce sujet, Meta est visée par deux plaintes pour avoir contourné l’App Tracking Transparency d'Apple.

L'action de Meta a perdu près de 60 % de sa valeur cette année. L'entreprise mise beaucoup sur l'émergence de la réalité virtuelle et du métavers pour stimuler sa croissance. Elle commence à expérimenter la manière dont les annonceurs existeront dans ce monde. L'entreprise a également déclaré qu'elle allait tester des publicités en réalité augmentée dans le feed d'Instagram et dans les stories. Pour tenter de tirer parti de la popularité croissante des Reels, Meta lance aussi un nouveau format publicitaire qui s'intègre entre chaque vidéo.