Le Groupe Diamart, spécialiste des mutations technologiques dans la distribution, organise la nouvelle édition de son événement dédié aux innovations du retail et de la tech : le Connect Lille.

Cette année, rendez-vous les 16 et 17 novembre prochains à La Cité des Échanges, près de Lille. Décideurs et spécialistes s’y réuniront pour échanger sur l’accélération digitale du retail.

L’objectif ? Aider les participants à booster leur digitalisation pour assurer le bon développement de leur activité.

Des tables rondes avec des invités de renom

Cette année, ce sont près de 400 décideurs du retail et acteurs technologiques qui seront présents sur une journée et demi pour discuter de l’avenir du retail et des innovations de demain. Pour aborder ces sujets, plusieurs tables rondes thématiques sont prévues au cours de ces deux journées :

Naviguer dans la crise ;

Les prochaines ruptures de l'e-commerce ;

RSE : la fin du green washing ;

Les marketplaces ;

Les facteurs clés du project success.

Le but est d’aider les professionnels du retail à avoir un regard neuf et expert sur les transformations en cours au sein du secteur. Pour cela, des experts emblématiques animeront ces conférences, parmi lesquels Philippe Berlan, CEO de La Redoute, Patrick Stassi, CEO de Kiabi et Rami Baitieh, Directeur Général de Carrefour France pour n’en citer que quelques-uns.

Les interventions seront couplées à de nombreux moments d’échanges. Les participants pourront profiter des sessions de partage et des rendez-vous 1to1 pour discuter avec des dirigeants du retail et des spécialistes de la tech en face à face. Ces temps privilégiés sont de véritables opportunités pour développer son réseau et trouver de futurs clients et partenaires.

Pour les professionnels, cet événement est donc une occasion de rencontrer des entrepreneurs qui les aideront à booster leur transformation digitale et à accélérer la croissance de leur business. Ils pourront s’inspirer des nombreux cas pratiques, retours d’expérience de retailers.

Les Start-up Awards pour récompenser les meilleures retail tech

En parallèle des interventions et des temps d’échanges, les participants assisteront à la remise des prix Start-up Awards. Ce concours, initié par le Groupe Diamart, récompense les technologies les plus prometteuses du monde du retail. Grâce à cette distinction, les start-ups primées renforcent leur notoriété et leur crédibilité auprès des décideurs du secteur.

Pour cette nouvelle édition, un prestigieux jury a été réuni. Il est composé de grands spécialistes du retail. Parmi eux, Hélène De Saugere, Chief Digital Officer chez Petit Bateau, Samuel Vandamme, Directeur e-commerce et digital chez Micromania ou encore Mike Hadjadj, CEO de La Retail Tech.

Quatre prix seront décernés lors de l’événement Connect Lille :

Start-up de l’année ;

Espoir à l’international ;

Coup de cœur du public ;

Jeune pousse.

Toute start-up innovante du commerce omnicanal peut prétendre à participer au concours. Les candidatures pour ce dernier sont déjà ouvertes. Avant de se lancer, il faut s’assurer de remplir les conditions de participation, à savoir être une start-up de moins de six ans d’existence, avoir au moins deux collaborateurs (au moins deux fondateurs pour le prix « jeune pousse ») et avoir au moins un client ayant acheté la solution ou le produit. Les sélectionnés devront se rendre disponibles pour une soirée de « pitch training » à Paris, et, bien sûr, pour le Connect Lille.

Pour ne pas manquer le rendez-vous tech et retail du Nord de la France de cette fin d’année, inscrivez-vous dès maintenant. À noter que l’événement est réservé aux dirigeants du retail et aux acteurs technologiques les plus innovants.