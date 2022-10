Ça y est, c'est officiel : Nvidia a cessé son activité en Russie. Comme l'explique le Wall Street Journal, le fabricant de puces a déclaré qu'il était impossible de continuer d'opérer efficacement dans le pays en raison des récents événements.

Nvidia ferme ses bureaux en Russie

Lundi 3 octobre 2022, Nvidia a annoncé sa volonté de se retirer définitivement du pays. L'entreprise dont le siège se trouve à Santa Clara, aux États-Unis, a également décidé de cesser totalement son activité en Russie. Au début de la guerre en Ukraine, le fabricant avait déjà suspendu ses livraisons de semi-conducteurs dans le pays. Nvidia avait décidé de maintenir une présence pour soutenir ses employés et leurs familles. Aujourd'hui, une page se tourne.

L'entreprise américaine prend la même décision que de nombreuses autres entreprises occidentales qui ont fait le choix de se retirer de la Russie. Depuis le mois de mars, Nvidia a cessé de vendre ses produits à la Russie sur décision du gouvernement américain. En effet, suite à l'invasion de l'Ukraine, Washington a rapidement décidé de faire appliquer des sanctions radicales à l'encontre de Moscou. Historiquement, la Russie représentait environ 2 % du chiffre d'affaires de Nvidia selon Colette Kress, directrice financière.

AMD, Intel, Nvidia et IBM ont totalement coupé les ponts avec Vladimir Poutine. Pour faire face à cette situation délicate, Moscou n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers la Chine pour s'approvisionner en semi-conducteurs. L’embargo des exportations américaines vers la Russie a des conséquences directes sur l’économie de la Russie. Le pays s'appuie désormais sur l'option chinoise avec les puces Zhaoxin. Ce fournisseur propose notamment des processeurs x86. Ils sont conçus par une entreprise taïwanaise et assemblés en Chine.

Nvidia a déclaré que ses employés en Russie ont la possibilité de poursuivre leur travail dans d'autres pays. C'est généreux de la part du fabricant de puces, mais cela semble délicat pour les russes de changer totalement de vie. De plus, la situation en Ukraine ne semble pas s'apaiser. En effet, Vladimir Poutine a averti que Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires si l'Occident attaquait le territoire russe. La Russie a également revendiqué quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine.