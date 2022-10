Pour vous aider à bien commencer la rentrée, CyberCité et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition des Marketing Digital Days. Les 18, 19 et 20 octobre 2022, 26 spécialistes se réuniront au cours de 21 conférences exclusives. L’objectif ? Vous aider à améliorer vos performances digitales, accroître votre visibilité en ligne et mesurer vos actions.

Un événement complet autour du marketing digital

Face au succès rencontré l’année dernière, les Marketing Digital Days reviennent pour une seconde édition. Cette fois-ci, des experts du SEO, de l’acquisition et de la data seront présents pour aborder différentes thématiques du digital : référencement, Core Web Vitals, headless e-commerce, UX/UI, netlinking, Google Ads, YouTube, social media, CRM, algorithmes d’Amazon… En somme, tous les éléments qui permettent de construire une stratégie digitale robuste. Il s’agit d’une étape essentielle pour booster ses ventes, améliorer sa notoriété et développer son activité dans son ensemble.

Durant trois jours, les spécialistes passeront en revue les plans d’action et les techniques digitales les plus performantes et innovantes. Ils vous guideront également dans la mise en place de ces nouveaux leviers au sein de votre entreprise. L’objectif est que vous ayez tous les éléments en main pour faire du digital le moteur de votre croissance.

Les conférences s’adressent autant aux e-commerçants et retailers qu’aux groupes internationaux, PME et annonceurs BtoB ou BtoC. Concrètement, toutes les entités qui ont des enjeux digitaux trouveront des réponses à leurs questions : Comment s’adapter à la fin des cookies tiers ? Comment faire rimer éthique et rentabilité en marketing ? Quels sont les leviers les plus efficaces pour améliorer son retour sur investissement (ROI) ? S’inscrire à l’événement organisé par CyberCité et ses partenaires vous permettra de bénéficier de l’expertise et des conseils des spécialistes.

21 conférences pour donner une nouvelle dimension à sa stratégie

Vingt-et-un webinars sont donc à découvrir lors des Marketing Digital Days. Des experts reconnus interviendront durant chacun d’entre eux. Vous aurez la chance d’obtenir les points de vue et recommandations des intervenants d’Acoustic, Google, Isoskele, Krooga, OnlySo, Salesforce, Sylius, Webqam et, bien entendu, de CyberCité.

Jour 1 - Refonte, création de site et SEO

La première journée, soit le mardi 18 octobre, sera axée refonte et création de site. Les fondamentaux du SEO seront aussi évoqués. Voici les sept conférences qui auront lieu :

Core Web Vitals : le top des actions pour améliorer les scores de mon site ;

SalesForce Commerce Cloud est-il le bon choix pour la refonte SEO de mon site e-commerce ? ;

Le headless e-commerce : tout le monde en parle, mais qu’est-ce que c’est ? ;

Refondre ou créer son site sans catastrophe SEO : le top des actions ROIstes ;

UX, UI et SEO : Quelles synergies pour l’e-commerce ? ;

Convergence SEO/SEA : comment combiner vos stratégies pour maximiser vos performances et accroître votre visibilité ? ;

Stratégie SEO B2B : quelles sont les vraies spécificités ?

Jour 2 - Stratégie d’acquisition

Le mercredi 19 octobre, les experts vous dévoileront les secrets d’une bonne stratégie d’acquisition. Sept webinars sont prévus :

Stratégie Netlinking : Comprendre ce qu’attend Google pour frapper fort ;

Comment mettre en place une stratégie Content Marketing performante ? ;

Maillage interne et Netlinking : Comment les associer au bénéfice de votre SEO ? ;

Comment créer une campagne digitale performante ? L’importance du visuel dans votre stratégie d’acquisition ;

Performance Max : Et si on faisait le point sur ce nouveau produit Google Ads ? ;

Boostez la notoriété de votre marque et vos performances digitales globales avec YouTube ;

Réussir votre activation Social Shopping : quelles plateformes et quelle stratégie Social Media mettre en place ?

Jour 3 - Analyse, data et CRM

Pour la troisième et dernière journée des Marketing Digital Days, les intervenants vous parleront d’analyse, de données et de CRM. Le jeudi 20 octobre, vous aurez l’opportunité de découvrir sept webconférences :

Data Quality : comment fiabiliser et enrichir vos données clients et prospects pour optimiser le rendement de votre Marketing Relationnel ? ;

Données CRM et solutions statistiques : pilier de la connaissance client ;

Marketing Automation : simple outil de gestion de campagnes marketing ou véritable levier d’aide à la conversion ? ;

Data SEO et stratégie de mots-clés : comment se servir de la donnée pour prendre les bonnes décisions ?

Algo Google vs algo Amazon : les pièges à éviter pour performer ;

Comment challenger vos stratégies de génération de leads sur META dans un contexte de fin des cookies tiers ? ;

Le nouveau Google Analytics 4 : de la théorie à la pratique, en passant par la migration.

Vous l’aurez compris, les Marketing Digital Days vous permettront d’obtenir toutes les clés pour mettre en place une stratégie digitale complète et performante à la rentrée. Pour ne pas manquer cet événement exclusif, inscrivez-vous dès maintenant.