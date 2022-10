La dynamique n’est décidément pas bonne pour Tencent. Après la première baisse de son chiffre d’affaires depuis au moins 2004, en août, l’entreprise chinoise vient, près de deux mois plus tard, de quitter le fauteuil de société chinoise la plus valorisée.

De l’alcool et des jeux

C’est Kweichow Moutai, un géant de l’alcool, qui bénéficie de la chute du géant du jeu vidéo et des réseaux sociaux. La valorisation de ce fournisseur de Baijiu, une liqueur prisée lors des grandes occasions, dépasse de plus de 5,4 milliards de dollars le champion déchu.

Cette course à la première place, anecdotique en soi, a le mérite de mettre en évidence les difficultés de Tencent. Sa valeur atteignait des sommets inédits en janvier 2021, mais elle a perdu depuis près de 64 % à la bourse de Hong Kong, soit une chute de valorisation de 623 milliards de dollars.

Les raisons de ce déclin sont multiples. En premier lieu, à partir de fin 2020, Pékin a décidé de mettre une pression réglementaire de tous les instants sur ses géants du numérique.

Pour Tencent cela se manifeste par la limitation du temps de jeu vidéo des mineurs, l’interdiction de sortir de nouveaux jeux, l’ouverture à la concurrence de ses services, la suspension de son réseau social WeChat durant quelques mois, la musique, le streaming, l’éducation…

Les chutes en bourse de Tencent se sont succédé aux rythmes des nouvelles réglementations. Si depuis, le pouvoir a légèrement relâché la pression, la situation de l’entreprise reste fragile.

Tencent souffre également du contexte plus global. La politique « Zéro Covid » de Pékin, et ses multiples confinements localisés, nuit aux revenus publicitaires et aux paiements commerciaux, deux activités importantes pour la société. Par ailleurs, comme aux États-Unis, l’économie est dans une dynamique inquiétante dont les géants du numérique pâtissent particulièrement.

Tencent traverse une mauvaise passe, mais se maintient au sommet

Pour endiguer cette situation, Tencent a décidé de vendre certains de ses actifs, d’abandonner des activités jugées non essentielles et de réduire ses dépenses. Manifestement insuffisant, car selon un rapport de la banque Morgan Stanley, présenté par Bloomberg, les difficultés persistent aux yeux des actionnaires.

La banque estime que, depuis le début de l’année, 30 milliards de dollars d’actions ont été vendus. Bien plus que les autres sociétés chinoises comparables, le rythme aurait même tendance à s’accélérer. Même les actionnaires majoritaires vendent.

Tencent est loin de la faillite. Il convient de ne pas oublier que son chiffre d’affaires, décevant, du second trimestre, est tout de même proche des 20 milliards de dollars. Avec la stabilisation de la pression réglementaire, l’entreprise pourrait facilement sortir de cette mauvaise passe et reprendre sa place de leader des groupes chinois.