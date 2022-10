Il y a quelques jours, l’agence heaven a dévoilé la 7e édition de son étude Born Social. Ce rapport met en lumière les usages numériques des jeunes de moins de 13 ans. Objectif : dresser le portrait de ces très jeunes utilisateurs, nés avec les réseaux sociaux.

Quel usage numérique pour les plus jeunes ?

Comme le précisent les auteurs de cette étude, cette nouvelle édition de Born Social apporte de nouveaux enseignements qu'il est utile de mentionner. On constate que le temps passé sur le téléphone est un sujet de préoccupation de plus en plus important. En effet, 45 % des enfants de moins de 13 ans interrogés par les équipes de l'agence heaven ont « connaissance des applications de suivi de temps passé ». En théorie, ils sont donc en mesure de mieux maitriser le temps qu'ils passent derrière les écrans. À ce sujet, 40 % des répondants considèrent passer trop de temps sur leur téléphone.

Les enfants de moins de 13 ans sont 87 % à utiliser régulièrement au moins un réseau social, et cela malgré l'interdiction. 74 % déclarent posséder moins de 50 abonnés. Le rapport met également en avant l'utilisation de plus en plus forte des plateformes de messageries instantanées comme WhatsApp : les jeunes de moins de 13 ans préfèrent les utiliser, plutôt que le SMS, pour échanger avec leurs proches. 52 % des enfants interrogés déclarent que leurs parents les géolocalisent avec leur smartphone. Ils étaient seulement 34 % en 2020.

Comment les moins de 13 ans utilisent-ils les réseaux sociaux ?

L'étude montre que l’application la plus utilisée par les enfants de moins de 13 ans est YouTube à 59,5 %. Ensuite, on retrouve Snapchat (54,5 %), TikTok (44,2 %) et Instagram (23,6 %). Ils sont 48 % à estimer qu'il y a « trop de publicités » sur les réseaux sociaux. Le rapport Born social montre que 89 % des enfants âgés de 12 ans déclarent disposer de leur propre smartphone. « Un pic d’équipement » a lieu à 11 ans. En effet, avant 9 ans, seulement 10 % des enfants sont équipés d'un téléphone. Selon l'étude, « la possession d’un smartphone chez les enfants joue un rôle de réassurance technologique pour les parents ».

Concernant leur rapport aux marques, les moins de 13 ans sont une large majorité à ne pas suivre les marques sur les réseaux sociaux (70 %). En revanche, ils suivent des créateurs de contenus et des influenceurs, qui peuvent être eux-mêmes amenés à mettre en avant des marques. Les personnalités favorites des moins de 13 ans sont Michou, Squeezie, Inoxtag, ou encore Leanemarts.