Le 29 septembre 2022, pour la cinquième année consécutive, LinkedIn France a publié son classement Top Startups. Ce classement permet de mettre en lumière les 10 jeunes entreprises françaises les plus dynamiques sur le réseau social.

LinkedIn Top Startups : les 10 pépites françaises en plein essor

Pour établir son Top Startups, LinkedIn prend plusieurs éléments en compte : la croissance des effectifs, le niveau d’intérêt des personnes en recherche de poste, les interactions des membres avec l’entreprise et ses employés et la capacité des startups à attirer des talents. Ce nouveau classement a été établi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022. Pour pouvoir y figurer, les startups doivent être « indépendantes et privées, compter 50 salariés ou plus, avoir 7 ans d’existence maximum, et leur siège social doit se trouver en France ».

Dans la même catégorie Tencent n’est plus l’entreprise chinoise la plus valorisée

Cette année, le secteur de la fintech est particulièrement bien représenté. En effet, on retrouve sur le podium Swile (en première position, malgré une année difficile durant laquelle l'entreprise a doublé ses pertes), Qonto (à la deuxième place, qui a bien démarré l'année 2022 avec une levée de fonds de 486 millions d'euros) et Payfit (en troisième position, après être devenue la 23e licorne française).

La suite du classement dans l'ordre : Ankorstore, Lhyfe, Polène, Silvr, Masteos, Greenly et Beanstock. Avec ce classement, LinkedIn souhaite mettre en avant des pépites qui recrutent et qui sont capables d’attirer les meilleurs candidats, grâce à des données exclusives, que seule la plateforme a en sa possession.

Dans un contexte global où les enjeux climatiques et la sobriété énergétique sont au cœur des débats, LinkedIn estime que ces 10 startups françaises « parviennent à relever les défis du moment et continuent d’innover, de se faire remarquer et d’attirer les meilleurs talents ». En 2023, ces 10 startups françaises devraient recruter 1 500 personnes pour renforcer leurs effectifs. Ce classement est particulier car sur les 10 entreprises nommées, 7 font leur entrée cette année. Swile, Qonto et Payfit sont en revanche présents pour la troisième année consécutive.

Comme l'explique Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction internationale de LinkedIn, « l’édition 2022 du classement Top Startups France reflète les enjeux économiques et sociaux du moment. Avec une période placée sous le signe de l’urgence climatique et un contexte économique plus incertain, les entreprises qui se démarquent sont celles qui ont su apporter des réponses efficaces à ces grandes problématiques, liées par exemple au logement ou à l’énergie ». On constate effectivement l'arrivée de plusieurs entreprises de la green tech.