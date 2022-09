TikTok vient de largement agrandir le nombre de caractères possibles dans la description des vidéos. En plus de permettre aux créateurs d'interagir différemment avec leurs abonnés, cette nouveauté va également aider l’application à explorer l’un de ses nouveaux usages : la recherche.

Une augmentation de 730 %

Cette nouveauté a été repérée par Matt Navarra, spécialiste et consultant sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il explique que TikTok a étendu le champ de description des vidéos de 300 à 2 200 caractères, soit une augmentation de 730 % de l'espace disponible pour décrire le contenu.

« Cela vous permet d'exprimer plus de détails sur vos créations, en décrivant ce que vos vidéos montrent, ce qui vous donne la possibilité de vous rapprocher de votre public, de générer plus d'engagement tout en devenant plus consultable et mieux recommandé par TikTok aux spectateurs », explique la plateforme à ses créateurs. Avec cette nouveauté, les ambitions de l’application chinoise ne sont pas cachées : elle veut que la recherche soit davantage optimisée sur sa plateforme, comme elle peut l’être sur les moteurs de recherche classiques.

TikTok a de nouveaux usages

En effet, TikTok est devenue incroyablement populaire en peu de temps. Elle est désormais l’application la plus téléchargée au monde, et attire majoritairement un public très jeune. Ce public a des habitudes de consommation de contenu bien différentes, et est en train de modifier en profondeur les usages des applications de réseaux sociaux.

À l'occasion du Brainstorm Tech 2022, Prabhakar Raghavan, VP senior chez Google, a ainsi déclaré que les jeunes utilisateurs se tournaient désormais vers Instagram et TikTok, plutôt que vers les applications de Google, à des fins de découverte. Il explique que « dans nos études, nous observons que 40 % des jeunes qui cherchent un restaurant ne vont pas sur Google Maps ou Search, mais sur TikTok ou Instagram ».

ByteDance, la maison-mère de TikTok, compte bien capitaliser sur cette tendance et contrairement à d’autres plateformes, elle peut se baser sur du concret avec Douyin. Avec ses 600 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, le clone de TikTok est disponible en Empire du Milieu depuis des années, et son utilisation actuelle nous laisse entrevoir le possible avenir de TikTok.

S’inspirer de Douyin

Comme l’explique Connie Chan du fonds américain de capital Andreessen Horowitz, sur Douyin, les vidéos sont souvent accompagnées du nom de magasins ou d'autres lieux, et en cliquant sur ces liens, les utilisateurs accèdent aux pages de l'application où ils peuvent bénéficier de bons de réduction importants ou de réservations spéciales. Grâce à son puissant algorithme capable de comprendre le comportement des utilisateurs, Douyin est en mesure de mettre en évidence des correspondances de recherche plus pertinentes pour chaque utilisateur, ce qui améliore le processus de découverte, tout en permettant aux gens de profiter de réductions et d'autres offres dans l'appli.

« Grâce aux algorithmes et au comportement des utilisateurs sur Douyin, l'appli peut pousser vers un utilisateur de nouveaux lieux qu'il n'aurait jamais pensé à rechercher. Les vidéos courtes permettent effectivement la découverte continue des meilleurs endroits autour de vous, et cela s'améliore à chaque glissement, car la plateforme vous comprend mieux, vous et vos intérêts », écrit Connie Chan. Il semble désormais évident que TikTok souhaite mettre en place la même approche ; d’ailleurs, elle teste depuis le mois d’août un fil de contenu local, qui diffuse des vidéos proches de là où se trouve l’utilisateur.

De son côté, Douyin propose désormais la livraison de repas en Chine, preuve de la diversification de ses activités. Dans le reste du monde néanmoins, TikTok va devoir concurrencer des mastodontes comme Instagram, mais sa très grande popularité chez les jeunes lui laisse présager un bel avenir. Pour l’heure, l’application veut parfaitement maîtriser la recherche vidéo, d’où l’agrandissement de la description de ces dernières où les mots clés seront davantage mis en évidence.

Cette nouvelle tendance ouvrira la voie au commerce in-app et permettra aux entreprises de monétiser l’intention de leurs utilisateurs.