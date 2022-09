Les marques restent en contact avec leur clientèle grâce aux messages commerciaux envoyés. Pour chacune d’entre elles, l’enjeu reste de déterminer à quelle fréquence il convient de solliciter ses contacts. Certains aimeront recevoir plusieurs e-mails par semaine, quand d’autres préféreront en lire seulement un. Il s’agit d’un facteur clé à prendre en compte pour réussir à convertir et à fidéliser ses clients. Pour cette raison, la gestion de la pression commerciale est un enjeu majeur pour les sociétés. Il s’agit de trouver le bon dosage dans la quantité de communications envoyées à un client, de déterminer le canal idéal et le moment approprié. C’est pour aider les entreprises à atteindre ce but que l’agence de données Meteors a approfondi sa recherche en intelligence artificielle (IA) et pression commerciale. Ces axes de travail se retrouvent aujourd’hui dans le produit FourSeeds, plateforme de fidélisation pilotée par l’IA.

Gérer la pression commerciale grâce à des données qualitatives

À mesure que les campagnes marketing voient le jour, gérer la pression commerciale s’avère de plus en plus nécessaire. Néanmoins, cette tâche s’accompagne de nombreuses interrogations : Comment prévenir le désabonnement de contacts agacés par les SMS et emails commerciaux ? À quel moment la sollicitation d’un internaute n’est-elle plus pertinente et rentable ? Comment déterminer le seuil adéquat ? En effet, assaillir sa clientèle de messages publicitaires peut être pénible. L’absence de communication commerciale n’est pas une solution non plus, car des opportunités peuvent être manquées.

Face à ce constat, Meteors a développé de nouvelles fonctionnalités pour son outil FourSeeds. Leur objectif est d’assister en temps réel les équipes CRM, gestionnaires de campagnes ou encore chargés de marketing dans la gestion de la pression commerciale grâce à des données propres. Elles sont développées et testées sur des informations réelles issues des clients de Meteors. De cette façon, il est possible d’avoir une vision au plus proche de la réalité.

Grâce à elles, FourSeeds est en mesure de calculer un indice de pression permettant aux entreprises de savoir à quel moment il est le plus judicieux de solliciter un client, ou non. Cette fonctionnalité de prédiction est un atout considérable pour améliorer ses communications, et ainsi parvenir à fidéliser sa clientèle.

La plateforme est aussi utile pour définir le seuil de pression commerciale à ne pas dépasser. De cette manière, il est possible de fixer un nombre optimal d’e-mails ou de SMS à envoyer pour chaque internaute. Pour ce faire, FourSeeds s’appuie sur des simulations, c’est-à-dire l’envoi de plusieurs e-mails sur différentes périodes. Cela permet de connaître le niveau d’engagement des clients vis-à-vis d’une entreprise, et ainsi le niveau de pression commerciale qu’ils sont susceptibles d’accepter, et sur quels canaux.

Envoyer des messages publicitaires de façon trop récurrente peut nuire à la notoriété de la marque. Il est donc préférable de surestimer la pression commerciale, plus que d’effectuer une surpression qui aurait des conséquences négatives irréversibles.

En somme, le suivi de la pression peut se faire au fil du temps depuis FourSeeds. L’outil offre aussi une vue d’ensemble des clients exclus et inclus dans les envois pour évaluer les impacts de ces sollicitations.

Maximiser l’effet des sollicitations envoyées

La gestion de la pression commerciale grâce à une plateforme comme celle de FourSeeds offre divers avantages aux entreprises exerçant dans des secteurs comme le retail ou encore le luxe. Le premier est sans aucun doute d’avoir une meilleure connaissance de leurs clients. En analysant les précédentes campagnes marketing ou celles encore en cours, il est possible d’obtenir le taux d’ouverture ou encore le taux de rejet. Il s’agit de données essentielles pour en savoir plus sur les réactions des internautes face à un e-mail publicitaire. Ensuite, tout est une question de mesure grâce au seuil d’acceptabilité.

Connaître les besoins et attentes de sa clientèle en termes de communication est primordial pour adresser le message adéquat au moment idéal. On peut alors identifier l’espacement des réactions ou le nombre de jours d’affilée sans message entre deux sollicitations. Il s’agit d’étapes importantes pour réduire le désabonnement de ses clients et de ses prospects. La conversion et la fidélisation sont l’aboutissement de ce processus d’analyse et de gestion de la pression réalisé depuis FourSeeds.

Avec ces dernières innovations, Meteors poursuit sa mission : aider les entreprises à adopter une démarche data-driven pour anticiper et satisfaire les envies de leur clientèle. Les fonctionnalités de la plateforme sont de véritables atouts pour suivre plus justement la pression commerciale, définir les clients exclus ou inclus dans les envois et évaluer l’impact de ses communications. Pour ces raisons, FourSeeds apparaît comme un outil robuste pour séduire les consommateurs et leur offrir le parcours attendu.