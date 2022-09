Au fil des années, l’e-mail s’impose comme un canal d’acquisition extrêmement performant. Les spécialistes du marketing l'adorent et les commerciaux s’accordent à dire que c’est devenu un outil indispensable pour fidéliser et capter de nouveaux clients. Pourtant, tous les e-mails marketing ne se ressemblent pas. Les dernières études montrent que les campagnes d'e-mailing personnalisées sont les plus impactantes. En effet, la personnalisation vous permet de passer au niveau supérieur en proposant le produit/service parfait pour votre prospect. C’est justement ce que propose Bloomreach, une plateforme unique qui combine données clients, e-mails, intelligence artificielle, marketing automation et personnalisation web pour vous aider à créer des campagnes omnicanales.

La personnalisation : la clé pour une stratégie marketing réussie

Avec cette plateforme, vous allez pouvoir orchestrer vos campagnes en associant plusieurs canaux. Le fer de lance de Bloomreach ? La personnalisation ! C’est ce qui fait toute la différence dans le domaine du web-marketing. Offrir une expérience personnalisée à un prospect peut tout changer dans la relation que vous cherchez à tisser avec lui. Par ailleurs, c'est un concept qui va au-delà de vos campagnes d'e-mailing et qui devrait être présent dans chaque facette de votre stratégie de marketing. La personnalisation est cette pratique qui consiste à utiliser des données de manière responsable pour apprendre à connaître, guider et séduire vos clients.

Les données personnelles sont indispensables à la réalisation d’une bonne stratégie de personnalisation. C’est simple : elles permettent de faire passer le bon message à un prospect, en fonction de ses besoins spécifiques et de ses habitudes d'achat. Selon Bloomreach, pour être efficaces, les données doivent intégrer des informations telles que le nom, l’historique des achats, le nombre de fois où un prospect se connecte à votre application ou le moment de la journée où il a tendance à ouvrir ses e-mails. Plus vous disposez de données pour nourrir les paramètres de vos campagnes, plus vos e-mails seront efficaces.

Pourquoi les e-mails sont-ils si efficaces ?

Chez Bloomreach, la personnalisation est assistée par l’intelligence artificielle. Une stratégie qui s’avère réellement payante lorsqu’il s’agit d'e-mails marketing. La plateforme estime que « la création d'e-mails pertinents, personnalisés et basés sur des données, doit être une priorité absolue pour les marques en 2022 ». La puissance de l’e-mail, c’est qu’il fait partie de la vie quotidienne des internautes, à tel point que plus de la moitié de la population mondiale possède une adresse e-mail qu'elle utilise quotidiennement. En partant de ce constat, on comprend mieux comment les e-mails marketing peuvent produire de très bons résultats.

Selon Bloomreach, l’e-mail marketing est le moyen de communication préféré par 47 % des consommateurs américains. Non seulement les e-mails personnalisés sont efficaces, mais ils sont également très attendus par vos clients. Les consommateurs en ligne sont conscients des données qu’ils laissent sur le web et peuvent au moins espérer qu’elles servent à cela. Bref, avec Bloomreach, une solution tout-en-un qui offre une plateforme de données clients en temps réel avec une automatisation intelligente du marketing qui vous aide à personnaliser vos e-mails, vous allez optimiser vos campagnes !