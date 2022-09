Alstom, multinationale française spécialisée dans le transport ferroviaire, a annoncé le 16 septembre 2022 que son train à hydrogène avait battu un record. En effet, le Coradia iLint a parcouru la distance de 1 175 kilomètres en un seul et unique plein d'hydrogène : une distance qui correspond à un Nice-Rennes réalisé en voiture.

Alstom se place en tant qu'acteur majeur du train à hydrogène

Contrairement à une croyance populaire, le réseau ferroviaire français n'est pas entièrement électrifié. En 2022, seul 55 % du réseau ferré est équipé d'installations permettant une traction électrique des trains. Pour avoir accès aux 45 % des lignes restantes, la SNCF utilise des trains fonctionnant au gazole. Afin d'atteindre le zéro émission carbone, plusieurs entreprises, dont la SNCF, travaillent pour développer des trains à hydrogène performant, capable de rouler sur ces voies.

C'est le cas d'Alstom avec le Coradia iLint, dont les tests ont débuté en 2017 et dont la mise en service commerciale a débuté en 2018. C'est à la fin du mois d'août 2022 que ce train à hydrogène a été utilisé pour transporter des passagers pour la première fois, de façon régulière, en Allemagne. Ce train a la particularité de n’émettre aucun gaz polluant tout en produisant l'énergie nécessaire à son fonctionnement grâce à une pile à hydrogène.

Dans le cadre d'un voyage entre Bremervörde, en Basse-Saxe, dans le nord du pays, et Munich, en Bavière, situé au sud de l'Allemagne, le Coradia iLint a réussi à parcourir la totalité des 1 175 kilomètres séparant les deux villes en train. Dans un communiqué, le président-directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, s’est réjoui de cette réussite, « Grâce à ce voyage, nous avons apporté une nouvelle fois la preuve que nos trains à hydrogène ont toutes les caractéristiques requises pour remplacer les trains diesel ».

Les trains à hydrogène : une alternative aux trains diesel et à l'électrification des voies

Le Coradia iLint peut rouler à une vitesse commerciale comprise entre 80 et 120 km/h et peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. Ces trains sont considérés comme l'avenir du transport ferroviaire et une véritable alternative à l'électrification des voies. Ce processus d'électrification coûte très cher et est peu rentable sur des lignes secondaires, empruntées par seulement quelques TER par jour.

En France, les premiers trains à hydrogène devraient circuler d'ici 2025. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie seront les premières régions à en bénéficier après une commande l'an dernier. En parallèle, Plastic Omnium s'est allié avec Alstom pour développer un train à hydrogène 100 % français.

En plus de l'Allemagne et de la France, l'Italie s'intéresse également aux trains à hydrogène et les teste depuis 2020. Alstom fabriquera six trains à hydrogène de la gamme Coradia Stream, qui a la particularité de pouvoir rouler jusqu'à 200 km/h, à destination de la Lombardie.