Créer un site web est un moment charnière pour une entreprise. C’est celui-ci qui permet de vendre des produits, mettre en avant ses compétences et communiquer autour de ses services. En somme, il apparaît comme une véritable vitrine pour les sociétés, comme pour les indépendants. Il doit donc être responsive, esthétique et intuitif.

Réussir à atteindre cet objectif demande bien évidemment de maîtriser le code, sauf si l’on se tourne vers l’un des nombreux outils no-code disponibles sur la toile. Popsy est justement l’un d’entre eux. Sur sa plateforme, la création d’un site se fait entièrement en drag and drop.

Une interface similaire à celle de Notion

Afin d’aider les utilisateurs à concevoir aisément leur site web, les créateurs de Popsy ont mis au point une interface simple. Celle-ci est similaire à celle de l’outil collaboratif Notion, aujourd’hui utilisée par de nombreuses entreprises. Si vous êtes un adepte du fameux logiciel, la prise en main de Popsy se fera facilement.

Tout est mis à disposition pour créer un site sans avoir à saisir la moindre ligne de code, à commencer par des templates. Un large choix de designs est proposé afin de répondre à différents cas d’usage. On retrouve des modèles pour créer un site personnel, un portfolio d’illustrations, une landing page de produit…

Une fois le modèle choisi, il est temps de se pencher sur la conception. Les fonctionnalités disponibles permettent de modifier l’ensemble du site, notamment la disposition des éléments. Bien entendu, on a le choix entre plusieurs polices d’écriture, couleurs, arrière-plan… Il est même possible d’ajouter une de ses images comme background.

Les boutons Call-to-Action (CTA) n’ont pas été oubliés non plus. Grâce aux options de personnalisation, on a la possibilité d’en créer un à son goût en déterminant la couleur, le style et la taille. Il convient aussi d’ajouter une barre de recherche et un menu de navigation, ce que permet de faire Popsy. Images, vidéos, GIF… On peut insérer autant d’éléments que nécessaire.

Si la création d’un site responsive se fait gratuitement, sa publication reste payante. Pour imaginer, créer et voir en ligne, il faut débourser huit dollars par mois. Avec cette offre, le nom de domaine peut être modifié et toutes les fonctionnalités proposées sont disponibles. Des illustrations sont aussi en accès libre.