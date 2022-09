Les cyberattaques n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui. L’année dernière, l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) faisait état d’une augmentation de 255 % du nombre de ransomwares. En 2021, nous savons également qu’il y a eu 9,75 millions d’attaques DDoS. Les cybercriminels sont de plus en plus actifs et tous les secteurs sont désormais concernés. Pour tenter de mieux anticiper le cyber-risque au sein de votre organisation, DiliTrust vous propose d’assister à un webinar le 21 septembre 2022 à 9h30.

La démocratisation du digital dans les entreprises a bouleversé les modes de travail. Une tendance qui pénètre toutes les strates de l’entreprise. Ce monde du travail de plus en plus numérique fait émerger de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques. Lors du webinar du 21 septembre, Sylvie Jonas, Avocate et experte en IT, data et cybercriminalité sera aux côtés d’Olivier Jochem, Fondateur de OJGovExpert et de Bénédicte Sess Tchotch, Responsable Marketing chez DiliTrust ainsi que Cyril Godet, Directeur de l’Expertise juridique et des Partenariats seront réunis pour vous éclairer sur les bonnes pratiques à adopter en entreprise afin de rappeler l’importance de la cybersécurité dans les organisations.

Dans la même catégorie Uber est victime d’une cyberattaque

Durant ce live, les intervenants insisteront sur plusieurs points fondamentaux, dans l’objectif d’aider les professionnels à mieux anticiper les risques. Au programme :

Comprendre sur la virulence des cyberattaques

Proposer des solutions d’anticipation

Démontrer l’importance de l’implication du conseil d’administration

Quel rôle pour le comité d’audit dans la maîtrise des cyber-risques ?

Partager les bonnes pratiques digitales

Échanger autour de ce sujet d’actualité

Les organisations doivent redoubler de vigilance pour protéger leurs données sensibles et confidentielles. La digitalisation des organisations permet une meilleure collaboration, mais pose également de nouveaux défis pour les entreprises. Les échanges de données sont de plus en plus nombreux et les protocoles de cybersécurité ne sont pas toujours respectés. Au cours de ce webinar, vous découvrirez justement quelles bonnes pratiques mettre en place pour limiter les risques.

Les cyberattaques coûtent cher aux organisations. Qu'il s'agisse d'extorsion d'argent, de perte d'exploitation ou une impossibilité temporaire de fournir les services administratifs habituels, les victimes risquent gros. Il est nécessaire d’anticiper d’éventuelles attaques. Le live du 21 septembre devrait justement vous permettre de comprendre à quel point l’implication du conseil d’administration et le rôle du comité d’audit dans la maîtrise des cyber-risques sont importants. N’oubliez pas de vous inscrire !